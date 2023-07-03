Apple'ın yeni nesil AirPods Pro'su ile ilgili dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Eğer bunlar gerçek olursa yeni nesil AirPods Pro'lar işitme cihazı ve termometre olarak da kullanılabilecek.

Bloomberg'den Mark Gurman, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Markanın son dönemlerde yeni AirPods Pro'ya odaklandığından bahseden Gurman, bu kulaklıkların benzersiz özelliklerle donatılacağını söyledi. Gelin hep birlikte PowerOn isimli bültenin bu haftaki sayısında paylaşılan detaylara yakından bakalım.

Deneyimli Apple analistine göre şirket, AirPods Pro ile ilgili iki temel özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar, kulaklıkların sağlıkla ilişkili olarak kullanılmasına da imkan tanıyacak. Ancak burada şöyle bir husus var. Mark Gurman'a göre AirPods için düşünülen yeni teknolojiler belki birkaç ay, belki de birkaç yıl sonra tüketici ile buluşacak.

AirPods Pro, işitme testi yapabilecek: İşitme cihazı gibi de kullanılabilecek!

İddialara göre Apple, yeni nesil AirPods Pro'nun işitme testi yapabilmesini sağlayacak. Bu bağlamda; ürünün yerleşik olarak işitme testi özelliklerine sahip olacağı, kullanıcıya özel sesler dinletip, bunların nasıl duyulduğuna ilişkin analizler yapacak. Ayrıca Apple'ın resmi otoriteler ile temas halinde olduğu, yeni nesil AirPods Pro'nun bir işitme cihazı gibi kullanılmasını sağlayacak lisans almak istediği bildiriliyor.

Mark Gurman'a göre Apple'ın yeni nesil AirPods Pro ile ilgili çalışmaları bundan ibaret değil. Bu kablosuz kulaklıklara sıcaklık sensörü ekleneceği de söyleniyor. Evet, Apple Watch Series 8 ile Apple Watch Ultra'da bulunan sıcaklık sensörüne benzer bir teknolojiden bahsediyoruz. Eğer Apple bunu yapabilirse, yeni nesil AirPods Pro'lar tüketicilerin vücut sıcaklıklarını kulak kanalı aracılığıyla ölçecek. Tüm bunların ne zaman gerçek olacağını hep birlikte göreceğiz.