Teknolojik ürünlerin çok pahalı versiyonlarını geliştirmesiyle tanıdığımız Caviar, şimdi de Apple'ın henüz piyasaya sürülmeyen karma gerçeklik gözlüğü Apple Vision Pro'ya el attı. Sınırlı sayıda üretilecek cihaz, 18 ayar altın kaplamanın yanı sıra dudak uçuklatan bir fiyatla gelecek.

Apple, bu ayın başlarında teknoloji dünyasında devrim yaratma potansiyeline sahip Vision Pro’yu tanıtarak yepyeni bir ürün kategorisine giriş yaptı. Birçok dikkat çeken özellikleriyle gelen karma gerçeklik gözlüğünün, 2024 yılının başından itibaren 3500 dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülmeye başlanacağı açıklandı.

Şimdi ise gözlük çıkmadan, daha lüks bir Vision Pro geliştirildi. Daha önce telefonlar, akıllı saatler, kulaklıklar ve daha birçok ürünün ultra lüks yüksek fiyatlı versiyonlarını geliştiren şirket Caviar, şimdi de Apple Vision Pro’ya el attı.

Yalnızca 24 adet üretilecek bu Apple Vision Pro, 18 ayar altınla kaplı

2011’den beri bu tarz tasarımlarla karşımıza çıkan Caviar, Apple Vision Pr CVR’yi tanıttı. Şirket, karma gerçeklik gözlüğüne birçok dikkat çeken detay ekledi. Örneğin Apple’ınkinin aksine Caviar’ın versiyonunda gözlerinizi gizleyebileceğini bir kapak yer alıyor. Caviar bunun, “gizliliğini korumak isteyenler” için olduğunu söylüyor.

Apple Vision Pro CVR’nin kafa bandı, lüks otomobil devi Rolls-Royce’un da tedarikçisi olan İngiliz deri markası Connolly Leather tarafından yapılmış. Caviar, dünyanın en iyilerinden biri olarak nitelendirdiği derinin yumuşak ve dayanıklı olduğunu söylerken kullanıcı için en yüksek konforu sağladığını ekliyor.

En çok dikkat çeken kısımlardan biri ise bu Apple Vision Pro’nun altınla kaplı olması. Caviar, cihazın kasasının ve kapağının 18 ayar altınla donatıldığını belirtiyor. Bunun altının en dayanıklı hâli olduğunu da ekliyor.

Apple Vision Pro CVR’ın fiyatı ne kadar olacak?

Apple Vision Pro CVR, yalnızca 24 adet üretilecek. Caviar, 2024’ün sonbaharında cihazın gelebileceğini söylüyor. Herkesin aklındaki soruya geldiğimizde ise yaklaşık olarak 39.900 dolarlık (1 milyon 40 bin TL) bir fiyat etiketi görüyoruz.

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