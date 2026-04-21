John Ternus ve Apple'ın Uzamsal Vizyonu: Gözlük Projelerinin Geleceği Ne Olacak?

Apple bir süredir giyilebilir teknolojilere ağırlık vermiş durumda. Peki Tim Cook'un CEO görevini bırakmasıyla birlikte John Ternus bu alanda neleri değiştirebilir?

Apple’ın Donanım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı John Ternus, Tim Cook'un mevcut CEO görevini bırakmasının ardından şirketin yeni CEO’su oldu.

Hâl böyle olunca Ternus'un Apple'a olacak etkileri de merak konusu. Ternus’u sadece Mac ve iPad’in başarılı evrimiyle değil, aynı zamanda Apple’ın en iddialı ve riskli projesi olan Apple Vision Pro ve gelecekteki akıllı gözlük projeleriyle de değerlendirmek gerekiyor. Peki Ternus’un dümene geçmesi, Apple’ın mevcuttaki ve gelecekteki akıllı gözlük stratejilerini nasıl etkileyecek?

Vision Pro'nun donanım mimarı Ternus'un geçmişi

John Ternus, Apple'ın donanım ekibinin başına geçtiğinde şirketin "Uzamsal Bilişim" hayali henüz laboratuvar aşamasındaydı. Apple Vision Pro projesinin başındaki isim Mike Rockwell olsa da bu fütüristik vizyonu başa takılabilir, ısınmayan ve bağımsız çalışabilen fiziksel bir cihaza dönüştürme görevi Ternus ve ekibinin omuzlarındaydı.

Ternus, iPad ve Mac tasarımlarında yıllarca edindiği "daha ince, daha hafif, daha güçlü" felsefesini Vision Pro'ya entegre etti. M2 ve R1 çiplerinin dar bir alanda, kullanıcının yüzünü yakmadan yüksek performansla çalışabilmesi, Ternus'un liderliğindeki termal yönetim mühendisliğinin bir sonucuydu.

Ayrıca Vision Pro'nun alüminyum, cam ve esnek kumaş yapısı, Ternus'un premium Apple hissiyatını yeni bir form faktörüne taşıma yeteneğini kanıtladı.

Apple'ın mevcut gözlük projeleri ne olacak?

Apple'ın laboratuvarlarında şu an iki ana "gözlük" rotası bulunuyor ve Ternus'un pragmatik mühendislik yaklaşımı bu projelerin kaderini belirleyecek.

Uygun fiyatlı Vision (Project Alaska)

Vision Pro teknolojik bir harika olsa da 3.499 dolarlık fiyatı ve ağırlığıyla son kullanıcıya ulaşmakta zorlanıyor. Apple'ın şu an üzerinde çalıştığı daha ucuz, muhtemelen kamerasız veya daha az sensörlü "Apple Vision" modeli doğrudan Ternus'un uzmanlık alanına giriyor.

Ternus, geçmişte temel model iPad'ler ve MacBook Air'lerde yaptığı gibi deneyimden ödün vermeden maliyetleri optimize etme konusunda usta bir isim. Onun liderliğinde bu ürünün çok daha hızlı ve erişilebilir bir şekilde pazara sunulması bekleniyor.

Günlük kullanıma uygun akıllı AR gözlük (Apple Glass)

Apple'ın asıl "Kutsal Kâsesi", normal bir numaralı gözlük boyutlarında olan, şeffaf lensli AR gözlüğü. Şu anki pil ve ekran teknolojileri bu projenin yıllarca ertelenmesine neden oldu.

Ternus CEO olarak bu projeye liderlik ettiğinde karşısında devasa donanım engelleri olacak ancak onun Apple Watch serisinde izlediği "adım adım geliştirme" stratejisi, AR gözlüğün önce iPhone'a bağımlı basit ekranlar olarak çıkıp, yıllar içinde bağımsız cihazlara dönüşmesini sağlayabilir.

Ternus'un CEO döneminde bizleri neler bekliyor?

John Ternus'un tasarım odaklı Jony Ive veya operasyon odaklı Tim Cook'tan en büyük farkı, "Mühendislik Pragmatizmi"dir. Direksiyona geçtiği günden itibaren Apple'ın gözlük projelerinde şu değişiklikleri görebiliriz:

Ternus, Mac serisinde Apple Silicon geçişiyle gösterdiği gibi ürün güncellemelerinde daha agresif ve istikrarlı bir takvim izleyebilir.

Eğer bir ürün çok ağırsa veya pili çabuk bitiyorsa, Ternus muhtemelen bazı fütüristik özelliklerden feragat edip ergonomiyi ön plana alacaktır.

Gelecekteki Apple gözlüklerinin sadece bağımsız bir cihaz değil; AirPods, Apple Watch ve iPhone üçgeninin merkezinde yer alan, sensör verilerini bu cihazlarla anlık paylaşan bir donanım hâline gelmesine ağırlık verecektir.

Özetle John Ternus, Apple'ın sadece ekranların değil, etrafımızı saran dijital dünyanın (uzamsal bilişim) yöneticisi olmaya hazırlanıyor. Donanım konusundaki acımasız optimizasyon yeteneği, bilim-kurgu filmlerinden fırlamış AR gözlük konseptlerini, her sabah evden çıkarken taktığımız sıradan ama vazgeçilmez ürünlere dönüştüren asıl güç olabilir. Artık bunu zaman gösterecek.