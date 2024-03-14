Yolda giderken bir anda yakıt göstergesinin kritik seviyede olduğunu fark ediyoruz ve kalbimize bir ağrı giriyor. “Bir sonraki benzin istasyonuna kadar gidebilir miyim acaba?” diye düşünüyoruz. Hele ki bir de uzun zamandır yanıyorsa arabanın hafifçe titremeye başlaması yürekleri hepten ağza getiriyor. Peki ya benzin ve mazot bitince ne yapılması gerektiği konusunda bir fikriniz var mı?

Evet, bu bahsettiklerimiz pek de hoş durumlar değil, özellikle bilmediğiniz veya kuytu bir yerdeyseniz. Ancak panik yapmak yerine yakıt bitince yapılması gerekenleri bilerek birçok sıkıntıdan kurtulabilirsiniz.

Benzin veya mazot bitince aracınızın başına gelebilecekleri öğrendikten sonra eminiz ki yakıt seviyesine daha da dikkat edeceksiniz. Ayrıca “Yakıt bitince kaç km daha gidebilirim?” diye merak ediyorsanız onu da cevaplıyoruz.

Arabanızda yakıtın bittiğini kaç kere gördünüz? Unutkanları böyle alalım.

Bazen en dikkatli sürücüler bile kendilerini yakıtsız bulabilir. Bu duruma gelmenin yaygın sebepleri de var tabii ki ama öncelikli sebebimiz “unutkanlık”. Yoğun bir günün ardından yakıt seviyesini kontrol etmeyi unutmak ya da "Bir sonraki seferde doldururum." diyerek ertelemek hepimizin sıklıkla yaptığı şeyler.

Bunların dışında bir sebep daha var. O da gösterge panelindeki hatalar ya da sensör arızaları. Ayrıca yolculuk planlaması sırasında yapılan yanlış hesaplamalar da yakıtın bitmesine yol açabilir. Varacağınız yere kadar olan mesafeyi ve aracınızın yakıt tüketimini yanlış hesaplarsanız beklenenden daha erken yakıtsız kalabilirsiniz.

Benzin veya mazot bitince başınıza gelebilecekler neler?

Yakıtın bitmesi sadece varacağınız yere ulaşamama sorunundan ibaret değildir ve güvenlik riskleri de taşır. İlk belirti genellikle aracın performansındaki düşüştür. Motor gücü azalır, araç ivme kaybeder ve en nihayetinde tamamen durur.

Bu durum, özellikle trafikte hızlıysanız veya otobanda yol alıyorsanız sizi ve diğer sürücüleri ciddi risk altına sokabilir. Ayrıca aracınızın güvenli bir şekilde kenara çekilip çekilemeyeceği de belirsizlik yaratır.

Yakıtınız bittiğinde yolda kalırsanız, trafik akışını engelleyebilir ve hatta trafik cezalarıyla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Yolun ortasında kalmak hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar ve olası kazalara yol açabilir. Bu yüzden, yakıt göstergesi kritik seviyeye geldiğinde en yakın benzin istasyonuna yönelmek, yapabileceğiniz en iyi şeydir.

Yakıt bittiğinde yapılması gerekenler:

Güvenli bir yere çekin

En yakın yakıt istasyonunu arayın

Yakıt deponuzu doldurun ve aracınızı aşamalı şekilde çalıştırın.

Yardım çağırın

Güvenli bir yere çekin

Yakıtınız bittiğini fark ettiğiniz anda, aracınızı güvenli bir şekilde yolun kenarına çekmeye çalışın. Eğer araç hareket etmiyorsa, dörtlüleri yakarak diğer sürücüleri durumunuzdan haberdar edin.

En yakın yakıt istasyonunu arayın

Yakınınızda bir yakıt istasyonu var mı diye kontrol edin. Eğer yürüme mesafesindeyse tabanlara kuvvet. Umarız ki bagajınızda bir yakıt bidonu vardır.

Yakıt deponuzu doldurun ve aracınızı aşamalı şekilde çalıştırın.

Şanslı iseniz ve yakınınızda bir yakıt istasyonu bulduysanız aldığınız yakıtı doldurun ve yeni yakıtın motorunuza akmasını sağlamak için aracınız kapalıyken birkaç kez gaz pedalına basın. Anahtarı kontağa taktıktan sonra sadece açık konuma getirin. Yeniden çalıştırmadan önce bunu 2-3 kere tekrarlayın.

Bazen aracınız ilk denemede çalışmayabilir. Birkaç dakika bekledikten sonra yine deneyin. Uzun süre beklediniz ve aracınız yine çalışmadıysa yardım çağırmanızın vakti gelmiş demektir.

Yardım çağırın

Aracınızı güvenli bir şekilde kenara çekmeyi başardıysanız ve yakınlarda benzin istasyonu yoksa yol yardım servisinizi arayın. Çoğu sigorta poliçesi, bu tür durumlar için yol yardım hizmeti sunar.

Duruma bağlı olarak, aracınızı en yakın benzin istasyonuna veya servise taşıtmak için çekici hizmeti de çağırabilirsiniz. Özellikle aracınız trafikte kalmışsa veya güvenli bir şekilde kenara çekilememişse bu seçeneği değerlendirebilirsiniz.

Benzinli araçlarda yakıt bitince ne olur?

Benzin bitince aracınız zarar görmeyebilir ancak bu her zaman için geçerli değildir. Özellikle modern motorlar dayanıklı olsa da eski arabalar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Yakıtın bitmesi, yakıt deposunda biriken parçacıkların çekilmesi anlamına gelir yani araba gitmek için bu parçaları yakıt hatlarından motora doğru yönlendirir. Bu da tabii ki filtre tıkanmasına neden olarak aracın çalışmasını engelleyebilir. Yakıt filtresine tortuların gelmesi de sonrasında sizi uğraştıracak bir durum olarak karşınıza çıkar.

Dizel araçlarda benzin bitince ne olur?

Dizel araçlarda yakıtın bitmesi, benzinli araçlara göre daha fazla dikkat ve özen gerektiren bir durum. Bu tür araçlarda yakıtın bitmesi, sistemde hava kaçaklarına neden olabilir. Bu da motoru yeniden çalıştırmayı zorlaştırır. Eğer mümkünse profesyonel bir servisten yardım alarak hava kaçağını önlemek ve sistemi yeniden başlatmak için en iyi yol olur.

Yakıt doldurduktan sonra motoru yeniden çalıştırmadan önce yakıt sisteminin hava kaçaklarından arındırıldığından emin olmalısınız. Bu işlem genellikle profesyonel servisler tarafından yapılır. Motoru tekrar çalıştırmak, dizel araçlarda daha hassas bir işlem olabilir ve doğru şekilde yapılması motorun sağlığı için önemlidir.

Ama yine de ben üstesinden gelebilirim derseniz sistemin havasını almak için yakıt filtresi üzerindeki hava vidasını kırarak yakıt püskürünceye kadar yakıt pompasını araba açık konumdayken çalıştırabilirsiniz.

Yakıt enjektörlerine bağlı hatlardaki tüm bağlantı parçalarını çıkararak işleme devam etmelisiniz. Her enjektörden yakıt püskürtülmeli. Daha sonrasında bağlantı parçalarını tekrar yerleştirin. Eğer elinizde mevcutsa basınç düşürme valfini çekerek işlemler sırasında motorun dönmesini kolaylaştırabilir ve akü gücünden tasarruf sağlayabilirsiniz.

Benzin veya mazot bitince araba kaç km daha gider?

Aracınızın yakıtı bitince kaç km gideceği birçok faktöre bağlı ve aslında bu sorunun kesin bir cevabı yok. Çünkü aracın markası, modeli, yaşı, motor tipi ve sürüş koşulları devreye girer. Her bir faktör de aracın yakıt verimliliğini ve dolayısıyla kalan yakıtla ne kadar mesafe gidileceğini etkiler. Bu durum aynı şekilde düşük yakıt ışığının aracınızı ne kadar süre götüreceği konusunda da geçerli.

Modern araçlar genellikle daha verimli motorlara ve yakıt tasarrufu sağlayan teknolojilere sahip. O yüzden de eski bir aracınız varsa bu noktada teknoloji ile donatılmış bir araca göre daha az km gidebilirsiniz. Daha büyük hacimli motorların ve bakımsız bir aracın daha çok yakıt harcaması gibi etmenler de sayılabilir.

Genel bir tahmin yapılacaksa da yakıt ışığı yandıktan sonra aracın 30 ila 80 km arası daha gidilebileceği söylenebilir ancak bunun geniş bir aralık olduğunu da göz önünde bulundurmakta fayda var.

Sonuç olarak arabanızda benzin bitmesi tedirgin edici bir deneyim olacağından tüm önlemlerinizi almalısınız. Özellikle aracınız sizi “Yakıtım bitiyor.” diye uyarıyorsa hem kendinizi hem aracınızı üzmemenizi tavsiye ederiz.

Araba meraklılarını diğer içeriklerimize de bekliyoruz: