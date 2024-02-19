Araç sahipleri ve otomobil tutkunları arasında sıkça dile getirilen seramik kaplama, gerçekten de birçok kişinin merak ettiği bir konu. Peki zorluklarla kazandığınız parayı acele etmeden, araştırmadan araç seramik kaplaya mı vereceksiniz?

Seramik kaplama işe yarıyor mu, eksileri ve artıları neler diye defalarca sorduysanız ve araştırmalarınızda kafanız iyicene karıştıysa sizi internette birbiri ile çelişen bilgilerden kurtaralım.

“Seramik kaplama nedir ve nasıl uygulanır?”ın ardından gerçekten işe yarayıp yaramadığı konusunda aklınızdaki tüm sorulara cevap veriyoruz.

Seramik kaplama nedir?

Nano partiküller içeren sıvı polimer solüsyonu ile araçlara uygulanan seramik kaplama, aracın boyasını korumak amacıyla geliştirilmiş teknolojik bir işlem. Aracın yüzeyine uygulandığında boyayla kalıcı bir bağ oluşturan seramik kaplama, araçlara âdeta birer zırh oluyor.

Seramik kaplamanın amacı ise arabanın dışında oluşabilecek dökülme, çatlama ve çizik gibi hasarlara karşı önlem almak. Bunun yanı sıra “Seramik kaplama ne işe yarar?” diye soruyorsanız size, aracın boyasını zararlı UV ışınlarından, asit yağmurlarından, kuş dışkılarından ve diğer pek çok dış etkenden korumak olarak da detaylı açıklayabiliriz.

Seramik kaplama nasıl uygulanıyor?

Temizlik

Seramik kaplama işlemine başlamadan önce araç yüzeyinin tamamen temiz olması gerekiyor. Özel deterjanlar kullanılarak yapılan kapsamlı bir yıkama ile araçtaki kir, toz ve diğer yabancı maddeler temizleniyor.

Kil uygulaması

Yüzeydeki mikro kirleri, endüstriyel maddeleri ve kuş pisliği gibi yüzeye yapışmış kir parçacıklarını çıkarmak için kil bar uygulaması yapılıyor. Bu işlem, boya üzerinde pürüzsüz bir yüzey oluşturuyor ve kaplamanın daha iyi yapışmasını sağlıyor.

Polish

Kilin ardından polish işlemi ile aracın yüzeyindeki ince çizikler ve oksidasyon lekeleri gideriliyor. Bu aşamanın amacı da aracın boyası üzerinde homojen ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek. Pasta işinden sonra ise kalan dalgaları yok etmek için hare işlemi yapılıyor ve araç artık seramik kaplama için hazır hâle geliyor.

Kaplama maddesinin hazırlanması

Seramik kaplama malzemesi, üretici talimatlarına göre hazırlanıyor. İşlem genellikle kaplama solüsyonunun bir aplikatör pedine veya bezine uygulanması ile yapılıyor.

Kaplamanın uygulanması

Hazırlanan kaplama malzemesi, aracın boyasına dairesel hareketlerle veya düz çizgiler hâlinde uygulanıyor. Bu işlem, aracın tüm yüzeyine eşit bir şekilde yayılarak yapılıyor. Özellikle dikkat gerektiren bölgelerde, daha fazla özen gösteriliyor. İşlemin yapıldığı sırada aracın güneş ışığı almaması, kuru yerde olması ve tozdan uzak tutulması gerekiyor.

Kuruma ve sabitleme

Kaplama uygulandıktan sonra belirli bir süre boyunca kuruması için bekleniyor. Bu süre, ürünün tipine ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bazı seramik kaplamalar, tam olarak sabitlenmesi için UV ışığına maruz bırakılabilir.

Kontrol

Kaplamanın uygulandığı ve kuruduğu alanlar dikkatlice kontrol ediliyor. Eşit olmayan yerler varsa düzeltiliyor. Kontrol kısmı, kaplamanın her yere homojen bir şekilde uygulandığından emin olmak için önemli bir aşama.

Seramik kaplamanın detaylı ve özen gerektiren bir süreç olmasından dolayı, işlemin profesyonel şirketler tarafından yapılması gerektiğini de belirtelim.

Araç seramik kaplama mantıklı mı?

Araç, gözle görülür bir parlaklık kazanır ve çizilmelere karşı direnç artar.

Orijinal hâline göre daha canlı görünür.

Su itici özelliği ile araç temizlemek daha kolay olur. Yağmur suyu ya da çamur, araç üzerinde daha az tutunur.

Yağ, kuş pisliği, kir, ağaç reçinesi gibi inatçı lekeler daha kolay temizlenir.

Taş ya da tırnak çiziği gibi oluşabilecek kılcal çizgilerden korur.

Güneşin soldurucu etkisinin önüne geçilir ve oksitlenme miktarı azalır.

Kimyasal ve asit yağmurlarına karşı koruma sağlanır.

Kışın oluşabilecek buzlanmanın önüne geçilir.

Estetik bir görünüm kazanmasından dolayı ikinci el araba satışlarında fiyata olumlu etkisi olabilir.

Düzenli bakımı ve yıkaması yapılan seramik kaplama, en az 2 yıla kadar dayanır ve uzun süre boyunca tekrara gerek kalmaz.

Seramik araç kaplama zararları neler?

Yüksek maliyet

Seramik kaplama maliyeti, geleneksel bal mumu uygulamalarına göre genellikle daha pahalı. Uygulamanın maliyeti; aracın boyutuna, kaplama kalitesine, uygulama sürecinin karmaşıklığına bağlı olarak önemli ölçüde artabiliyor. Maliyeti de bazı araç sahipleri için caydırıcı özelliklerden biri oluyor.

Yanlış uygulama riski

Seramik kaplama riskleri arasında yanlış uygulamayı da göz ardı etmeden olmaz. Doğru uygulanmadığı takdirde, aracın boyasına zarar verebilir ve bu da istenmeyen sonuçlar doğurur. Lekelenmeler, bulanıklık ve eşitsiz bir görünüm olmaması için de eğer yaptıracaksınız işinde çok iyi olan bir yere gitmeniz gerek. Çünkü bu sorunları düzeltmek genellikle zor ve maliyetli.

Bakım ve onarım zorlukları

Seramik kaplama bakım gerektiren bir işlem. Kaplama ömrünü uzatmak için pH nötr şampuanlar kullanarak aracınız düzenli olarak yıkanmalı ve belirli bakım ürünleri ile korunmalı. Ayrıca seramik kaplama hasar gördüğünde, onarımı genellikle yalnızca kaplamanın tamamen çıkarılması ve yeniden uygulanması ile mümkün. Bu da ek maliyet ve zaman demek.

Aşırı beklentiler

Bazı araç sahipleri, seramik kaplamanın araçlarını her türlü dış etkene karşı tamamen koruyacağını düşünebilir. Ancak seramik kaplama; büyük çizikler, darbeler, aşırı kimyasal maddelere maruz kalma gibi durumlar karşısında tam bir koruma sağlamaz. Bu yanılgı, beklenenden daha az koruma ile sonuçlanabilir.

Uzun süreli taahhüt

Seramik, aracın yüzeyine kalıcı olarak bağlanır ve çıkarılması zordur. Bu, aracınızın yüzeyindeki herhangi bir kusuru veya hasarı kalıcı hâle getirebilir. Kaplamanın zamanla aşınması veya hasar görmesi durumunda ise yüzeyin orijinal durumuna dönüştürülmesi zor ve maliyetli olabilir.

Seramik kaplama ve bal mumu arasındaki fark nedir?

Araçlarını seramik kaplatacak birçok kişi, bu işlemi bal mumu uygulaması ile karıştırabiliyor. Bal mumu gibi cilalar arabanıza zarar veren maddelere veya kimyasallara karşı koruma sağlayabilir ancak seramik kaplama kadar dayanıklı değil.

Ayrıca bal mumumun herhangi bir bağlama özelliği yoktur. Bu da aslında düzenli aşınma ve yıpranma nedeniyle kısa süre dayandıkları anlamına gelir. Seramik kaplamada ise kaplama boya ile birleştiği için çok daha uzun süre araçta kalır.

Sonuç olarak seramik kaplama, aracınız için mükemmel bir koruma sağlayabilir ancak bu yöntemin potansiyel dezavantajlarını ve sınırlamalarını dikkate almalısınız

Seramik kaplamanın, aracınızı her şeyden korumayacağını unutmamalısınız. Ayrıca araç sahipleri, seramik kaplama yaptırmadan önce hem maliyetleri hem de bakım gereksinimlerini göz önünde bulundurmalı ve işlemi yalnızca deneyimli profesyonellere yaptırmalıdır.

Bu noktada aracınızın bir süre sonra tekrardan kaplamaya ihtiyaç duyacağını da göz önünde bulundurmalısınız. Ama aracınızın daha canlı görünmesini ve ufak çiziklerden etkilenmemesini istiyorsanız seramik kaplama düşüncesine daha sıcak bakabilirsiniz.

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