LPG’li araç kullananların dikkat etmesi gerekenler:

Ekonomi malum, tasarruf şart. Araç sahipleri, bu tasarrufu yapmak için daha düşük maliyete sahip olan LPG’ye yöneliyor. Daha önce LPG’li araç kullanmadıysanız aklınızda bazı soru işaretleri olabilir. Biz de bu içeriğimizde kafanızdaki soru işaretlerini açıklığa kavuşturacak “LPG’li araç kullanırken nelere dikkat edilmeli?” sorusunu yanıtladık.

Benzinli ve LPG’li araçların arasında bazı farklar bulunur. Eğer şimdiye kadar benzinli bir araç kullandıysanız LPG’li araçlar hakkında bilmeniz gereken birkaç şey var. Birazdan bahsedeceğimiz bu bilgiler, hem aracınızın performansı hem de sizin güvenliğiniz konusunda önemli rol oynuyor.

LPG’li araç kullanırken dikkat edilmesi gerekenlerin neler olduğunu öğrenerek daha verimli ve daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabilirsiniz. Haydi şimdi LPG’li araçlar ile benzinli araçların farkına baktıktan sonra LPG’li araç kullanırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini inceleyelim.

Benzinli ve LPG’li araçlardaki farklar nelerdir?

LPG’li araçlar, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) kullanır. LPG, propan ve bütan gibi hidrokarbon gazlarını içerir. Benzinli araçlar ise adından anlaşılacağı üzere benzin adı verilen sıvı bir yakıt kullanır.

içerir. Benzinli araçlar ise adından anlaşılacağı üzere benzin adı verilen sıvı bir yakıt kullanır. Benzinli araçlar, LPG’li araçlara kıyasla daha düşük kilometre başına maliyetle daha fazla yakıt tüketir. Bu yüzden LPG’li araçlara göre daha masraflıdır.

daha fazla yakıt tüketir. Bu yüzden LPG’li araçlara göre daha masraflıdır. LPG istasyonları, benzin istasyonlarına göre daha sınırlı sayıdadır. Ancak LPG kullanımının artmasıyla bu istasyonların sayısı da günden güne artıyor.

Ancak LPG kullanımının artmasıyla bu istasyonların sayısı da günden güne artıyor. Benzinli araçlar genellikle daha yüksek beygir gücü ve tork sağlayarak daha iyi performans sergiler. LPG’li araçlarda bu performans biraz daha düşük olabilir.

sağlayarak daha iyi performans sergiler. LPG’li araçlarda bu performans biraz daha düşük olabilir. Benzinli araçlar çoğunlukla daha az karbon emisyonuna sahipken LPG’nin yanması sırasında ortaya çıkan emisyonlar daha temizdir.

sahipken LPG’nin yanması sırasında ortaya çıkan emisyonlar daha temizdir. LPG tankları, benzin tanklarına göre bir nebze daha sağlamdır.

Elbette tüm bu faktörler ister LPG’li araç olsun, ister benzinli; kullanıcının araca nasıl baktığına ve kullandığına göre değişiklik gösterebilir. Gelin şimdi LPG’li araç kullanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğine bakalım.

LPG’li araç kullananların dikkat etmesi gerekenler:

LPG sistemlerinde kaçak kontrolünün düzenli bir şekilde yapılması gerekir.

düzenli bir şekilde yapılması gerekir. Araçtaki benzinin tamamen bitirilmemesi gerekir.

gerekir. LPG filtresinin düzenli bir şekilde değiştirilmesi gerekir.

gerekir. LPG ayarının doğru bir şekilde yapılması gerekir.

gerekir. Araç tekliyorken ya da performansı düşükken kullanmaya devam edilmemelidir.

LPG sistemlerinde kaçak kontrolünün düzenli bir şekilde yapılması gerekir.

Maksimum birkaç dakikanızı alacak LPG sistemleri kontrolünü üç-dört ayda bir kere yaptırmalısınız. Araç içinde ya da çevresinde herhangi bir gaz kokusu ya da sızıntı fark ettiğinizde de hemen bir servise gitmelisiniz.

Bu kontrol sırasında kullanılan cihazın düzgün ve kaliteli olduğundan emin olmalısınız. Aksi takdirde ucuza kaçayım derseniz ilerleyen zamanlarda daha büyük bir risk ve masrafla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Araçtaki benzinin tamamen bitirilmemesi gerekir.

Aracın ana yakıtı LPG olsa dahi yardımcı yakıt olarak benzin kullanılır. Araçta benzin bittiği zaman ortaya çıkabilecek en büyük problem ise benzin pompasının, kuru bir şekilde çalışmasından kaynaklı yanması.

Ayrıca şunu da unutmamak gerek, aracı ilk çalıştırdığınızda ve araç ısınıncaya dek benzinle gitmesi gerekir. Özellikle sabahları hava soğukken aracı direkt LPG ile çalıştırmak, sıvı hâlde bulunan LPG’nin gaz fazına geçmesi için belirli bir ısıya geçme işlemini tamamlamadan faaliyete geçmesine sebep olur ve bu da zararlıdır. Kısacası; araçta her zaman, çeyrek depo bile olsa az bir miktar olmalı ve bittiği zamanlarda kullanılmamalı.

LPG filtresinin düzenli bir şekilde değiştirilmesi gerekir.

LPG’li araçlarda dikkat edilmesi gerekenlerden bir diğer önemli faktör ise filtredir. Bilinmeyen markalardan alınan LPG, sistemin filtresinin tıkanmasına sebep olabilir. Tıkanmadan şüphelenmeseniz bile LPG’li araçlarda filtre ve regülatörün düzenli bir şekilde değiştirilmesi gerekir.

LPG tankının montajının çok dikkatli bir şekilde yapılması gerekir.

Araca takılacak LPG tankının, çok sağlam ve titiz bir şekilde monte edilmesi gerekir. Aksi takdirde ortaya çıkabilecek gaz kaçakları, patlama ve yangına kadar varabilir. Ek olarak, LPG tanklarına takılan emniyet ventillerinin doğru monte edilmesi de hayati önem taşır çünkü aşırı basınç durumunda gazın tahliye edilmesini sağlarlar.

Yanlış takılmış bir LPG tankı, aracın dengesini bile bozabilir. Bu da direksiyon kontrolünün kaybından tutun frenlemede zorluğa kadar riskli durumlara sebep olabilir. Kısacası LPG tankının doğru takılması güvenlik açıklarının ortadan kaldırılması demektir.

LPG ayarının doğru bir şekilde yapılması gerekir.

LPG ayarı yaptıracağınız aracınız için seçeceğiniz yetkili servisin kaliteli olmasına önem göstermeniz gerekir. Güvenilmez bir yerde yaptırdığınız LPG’li araç ayarı, hem performansı düşürür hem de risk yaratır.

Ayrıca LPG ayarı yaptırılırken aracın genel performansı göz önünde bulundurulmalıdır. LPG sisteminde kullanılan sensörlerin doğru bir şekilde ayarlanması, LPG ile hava karışım oranının doğru yapılması ve gaz sızıntılarına karşı emniyet valfleri gibi güvenlik önlemlerinin alınması gerekir.

Araç tekliyorken ya da performansı düşükken kullanmaya devam edilmemelidir.

LPG’li araçlarda dikkat etmeniz gereken diğer bir husus, performans benzinli gibi değilken kullanmaya devam edilmemesidir. Eğer araç tekliyorsa ya da performansında bir düşüklük hissediyorsanız aracı hemen benzine almanız ve LPG’li bir şekilde kullanmamanız gerekir.

Araç tekliyorken ya da problemliyken kullanmaya devam edilmesi durumunda motorun iç ısısı artar ve supaplar zarar görür.

LPG’li bir araç kullanırken dikkat edilmesi gereken diğer faktörler:

LPG tanklarına %80 oranından fazla yakıt doldurulmaması gerekir.

yakıt doldurulmaması gerekir. LPG dolum kapağının temiz olması gerekir.

temiz olması gerekir. Lisanslı markalardan LPG alınması gerekir.

LPG alınması gerekir. LPG tankının 10 yıldan uzun süre kullanılmaması gerekir.

süre kullanılmaması gerekir. LPG tanklarının yanında kesici ya da delici herhangi bir alet bulunmaması gerekir.

herhangi bir alet bulunmaması gerekir. LPG’li aracın çalışması hâlinde koku geliyorsa ya da daha önce almadığınız tuhaf bir koku sezdiyseniz aracın kullanılmaması gerekir.

İşte tüm bunlar, LPG’li araç kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardır. Siz de LPG’li bir araca geçmeyi düşünüyorsanız veya çoktan kullanmaya başladıysanız aracın performansı ve güvenliğiniz için tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Peki siz hangisini tercih ediyorsunuz, LPG'li araç mı yoksa benzinli mi?

Otomobillerle ilgili zevkle okuyacağınız diğer içeriklerimiz: