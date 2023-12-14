Bugün, hepimizin zaman zaman atladığı veya hafife aldığı ama aslında aracımıza olan sevgimizi yansıtan bir konuya parmak basıyoruz. Araba yıkamak! Evet, belki de rutin bir iş gibi görünüyor ama bu sıradan eylem, aracımıza gösterdiğimiz özenin bir parçası.

Kimimiz arabamızı bir dost gibi görür, kimimiz de sadece bir taşıma aracı. Fakat hangi kategoriye girerseniz girin, uzun süre sizinle olması ve ekstra masraflar çıkarmaması için ona iyi bakmanız gerekir.

Eğer yıkama şirketlerine güvenmiyorsanız ve kendiniz yıkayacaksanız suyunuzu, köpüğünüzü, temizlik malzemelerinizi ve arabanızı hazırlayın.

Yanlış ürün seçimi, aracınızda istenmeyen hasarlara neden olabilir.

Yıkama işlemine başlamadan önce temizlik ürünlerini doğru seçmenizde fayda var. Yıkama yapacağınız deterjan, araba temizliğine uygun olmalı. Bulaşık sabunu, çamaşır suyu gibi araç yüzeyine uygun olmayan kimyasal içerikli ürünler aracınızın zarar görmesine neden olur.

Yine mutfaklarda kullanılan sert yüzeyli süngerler ise temizlikte kullanılmaması gereken bir başka ürün. Sert kıllı fırçaların yanı sıra yumuşak süngerleri tercih ederek nazikçe temizleyebilirsiniz. Tekerlek ve jant temizliği için özel fırçalardan alarak detaylı bir temizlik yapabilirsiniz.

Eskimiş havlu, tişört veya kâğıt havlu yerine sadece aracınızı temizlemekte kullanacağınız mikrofiber bezler edinin. Biri yıkama, diğeri ise kurulama aşamasında lazım olacak. İki adet kova da temizlerken yanınızda olmalı. Yıkama ve durulama kısmında iki kovaya da ihtiyacınız var. Hortum ve suyun gerekliliğini de zaten hepimiz biliyoruz.

Arabanızı doğru yere konumlandırın.

Yağmurlu havalar yerine güneşli bir günde araba yıkamak keyifli olabilir. Ancak güneşin yakıcı saatlerinde yıkamaktan uzak durun. Su ve deterjan lekeleri aşırı sıcaktan kuruyup istenmeyen lekelere neden olabilir.

Yıkamaya önce tekerleklerden başlayın.

Aracınızın tamamına su tutarak tozu aldırın ve kirleri yumuşatın. Bunun sonrasında ise temizliğe önce tekerleklerden başlayın. Birçok kişi “Önce yukarıdan başlanır.” dese de buna aldanmayın. Çünkü arabanın en pis kısımları tekerleklerdir. Tekerlek ve jantları sona bırakırsanız burayı yıkarken ortaya çıkacak pislikler temiz yüzeye yapışacaktır.

Jant temizlemek için tasarlanan fırçalarla detaylı temizlik yapıp yumuşak süngerle dış yüzeyi sabunlamalısınız. Sadece tekerleklerde kullanabileceğiniz bir fırça ile tekerlekleri de sabunladıktan sonra durulama işlemine geçebilirsiniz.

Temizleme hareketiniz yukarıdan aşağıya olmalı.

Kovanızdaki sabunlu su ve süngerinizle sabunlamaya başlayabilirsiniz. Ancak bu aşamada rastgele hareketlerle değil yukarıdan aşağıya doğru temizleme yapmalısınız. Kum ve benzeri kalıntıları temizlemek için ise yıkama eldivenlerine güvenebilirsiniz.

“Geldi benim arabamı mı buldu?” dediğiniz kuş pisliklerini temizlemek için ise kesinlikle sert materyaller kullanmamalısınız. Bu hem cama hem boyaya ciddi anlamda zarar verir. Eğer eski bir pislikse ve kurumuşsa sıcak su ile köpükten yardım alarak bir süre bekleyip yumuşadıktan sonra yıkayabilirsiniz.

Dış cepheyi temizlerken tazyikli su kullanımını doğru yapmalısınız.

Sabunlu suyu durulamak için hortumu kullanarak tüm sabun ve kirleri temizleyebilirsiniz. Ancak suyun tazyik seviyesi oldukça önemli. Çok yakından tutmanız boyasına zarar verebilir. Ayrıca tazyikli suyu direkt yere de tutmamalısınız. Oluşan basınç ile yerdeki çakıllar boyaya çarpabilir.

Yaklaşık bir metre uzaklıktan basınçlı su verebileceğiniz gibi aracınızın hassas yerleri varsa bu kısımlara dikkat ederek durulama yapmalısınız.

Her yerinin temizlendiğinden emin olduysanız kurulama aşamasına geçebilirsiniz. Malzemeler kısmında da dediğimiz gibi mikrofiber bezleri kullanmak hem işinizi kolaylaştırır hem aracınıza zarar vermez. Islak hiçbir yerin kalmadığına emin olana kadar da kurulama işlemine devam etmelisiniz.

Pencere ve camları, genel temizlik içerisine dahil etmeyin.

Aracınızın dışını yıkarken pencere ve camları temizlemek için özel cam temizleme malzemelerini kullanın. Özellikle film bulunan camlar bu sayede çizilmez ve görüş açınız da bozulmaz. Her yerini yıkamışken bir daha uğraşmamak için ise cam temizleme suyunu doğrudan püskürtmek yerine cam temizleme bezine sıkın, ondan sonra temizleyin.

İçini temizlemek, dışı kadar kolay olmayabilir.

Evcil hayvanınız veya bir çocuğunuz varsa arabanızın içinin ne durumda olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Eğer siz de temizleme günü gelene kadar araç içinin temizliğine pek önem vermiyorsanız doğru sıralamayı takip ederek kısa sürede bu işi de alnınızın akı ile tamamlayabilirsiniz.

Çöpleri temizlemekle işe başlayabilirsiniz. Paspasları da dışarı çıkardıktan sonra her yeri süpürmelisiniz. Zemin ve koltukların yanı sıra pedallar ve kapı panellerini de unutmayın.

Konsol, gösterge panelleri, direksiyon simidi gibi temizlenebilecek her yüzeyi mikrofiber bezinizle temizleyebilirsiniz. Bu sırada ıslak mendil kullanımı oldukça yanlış bir tercih olur. Çünkü ıslak mendiller tozu veya kiri alsa da arkasında iz bırakır.

Aynı hatayı koltuk ve halı gibi yüzeyler için de yapmamalısınız. Özel temizleme solüsyonları ile koltuklarını silebilirsiniz. Girilmesi zor yerlerdeki kirleri almak için ise ince bir nesneye bezinizi sararak detaylı temizliğinizi bitirebilirsiniz.

İster aracınızın içini tam anlamıyla temizlemeye başlamadan önce isterseniz de daha sonra paspaslarınızı yıkamalı ve tamamıyla kurumadan asla yerine koymamalısınız. Kurumayan her detay, içerisinin kötü kokmasına neden olabilir.

Arabanız misler gibi yaparken stresinizi de arttıysanız biz de size güvenli sürüşler dileriz.

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