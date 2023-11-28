Otomobil alırken dikkate alınması gereken birçok faktör var. Bunlardan en önemlisi de gündemimizi yakından ilgilendiren yakıt tasarrufu. Ancak birçok kişinin bu konuda göz ardı ettiği bir faktör var ki o da aracın rengi.

Araç renginin, özellikle de açık ve koyu renk seçenekleri arasındaki farklar, yakıt tüketimi üzerinde sandığımızdan çok daha büyük etkiye sahip. Doğrudan bir etkiden bahsedilmese bile bu dolaylı etkiyi göz ardı etmemek, size epey tasarruf ettirebilir.

Siz de birçoğumuz gibi belki de bu sorunun peşine düşmemiş olabilirsiniz. Ama aracınızın rengi, güneşli havanın altında yaptığınız yolculuklarda yakıt tasarrufu için sandığınızdan daha büyük bir rol oynuyor. Peki ama nasıl?

Otomobil rengi yakıt tüketimini nasıl etkiliyor?

Yakıt tüketiminin, aracın rengine bağlı olması, belki duyulduğunda birçok kişi için mantıklı bir bağlam sunmuyor olabilir. Çünkü genel olarak aracın rengi, estetiksel bir unsur olduğu için aracın yakıtıyla bir ilgisi yokmuş gibi geliyor. Fakat bu konuyla ilgili yapılan araştırmalar, araçların renklerinin dolaylı da olsa yakıt tüketimini etkilediğini tespit etti.

Örneğin, siyah yerine beyaz renkli bir otomobil tercih etmek, bir depo yakıtla 20 kilometrelik bir menzil kazanmak demek. Eğer geniş yüzey alanına sahip bir araç kullanıyorsanız, bu tasarruf miktarı daha da artabilir.

Araç rengi seçerken artık sadece zevkinize göre değil, yakıt tasarrufuna göre de seçebilirsiniz.

Bunun sebebini tahmin ediyor olabilirsiniz: güneş ışınları. Günlük giydiğimiz kıyafetlerde bile güneş ışığının yansıması, üşümek ve soğumak adına çok büyük fark ediyor. Aynı mantık araçlar için de geçerli aslında. Koyu renkli bir araç, açık renkteki bir araca nazaran daha fazla güneş ışığına maruz kalır. Bu yüzden de fark ettiyseniz yaz aylarında siyah araçların içi cehennem gibi sıcak olur.

Koyu renkli araçlar, güneş ışınlarının %5’ini yansıtsa da açık renktekilerde bu oran %60’lara kadar çıkıyor ki bu da çok ciddi bir oran!

“Eee, sıcaklıkla yakıtın ne ilgisi var peki?” diyecek olursanız da…

Otomobilin dış sıcaklığı, doğal olarak motor bloğunun da yer aldığı iç sıcaklığı da etkiliyor. Yapılan testler de koyu renkli araçların aynı sıcaklık değerlerini yansıtması için %13 daha fazla klima kullanması gerektiğini gösterdi. Yani bunu evlerin dış cephesi ya da kıyafetlerimiz gibi düşünebiliriz.

Dışarıdan gelen sıcaklık, motor haznesini de daha sıcak yaptığı için doğal olarak dolaylı da olsa yakıt tüketimine bir etkisi oluyor.

Berkeley Lab'ın Çevresel Enerji Teknolojileri bölümünde araştırmacılar tarafından bu konuyla ilgili bir çalışma gerçekleştirildi.

Applied Energy dergisinde de yayımlanan bu çalışmaya göre yansıtıcı kaplamalarla boyanmış araçların güneşte daha serin kaldığı ve konforlu bir sıcaklığa ulaşmak için daha kolay bir şekilde havalandırılabildiği tespit edildi.

Çalışmayı gerçekleştiren Ronnen Levinson, "Güneş alan bir park yerinde duran aracın içindeki hava sıcaklığını azaltabilen güneş yansıtıcı boyalar, üreticiye daha küçük ve motordan daha az güç çeken bir klima takma olanağı tanıyarak aracın yakıt ekonomisini artırabilir." diyor.

Zaten bildiğimiz üzere beyaz, gümüş ve diğer açık renkler, güneş ışığının yaklaşık %60'ını yansıtan serin renklerdir. Ancak koyu serin renkler de bir istisna olarak daha serin tutabiliyor.

Çalışmada, California Genel Hizmetler bölümü tarafından ödünç alınan aynı model iki adet Honda Civic'i bir otoparka park ettiler.

Araçlardan biri gri renkteyken diğeri siyahtı. Siyah ve gri araçların dış kaplaması, sırasıyla 0,05 ve 0,58 güneş yansıtma oranına sahipti. Güneşli bir gün boyunca, araçlar benzer döngülerle güneşte bekletildi. Her döngü, klima kapalı hâlde bir saatlik bekleyişle başlıyor ve ardından klima maksimum hâlde yarım saatlik bir soğutma sürecini içeriyordu.

Araştırmacılar her araçta çatı, tavan, gösterge paneli, ön cam, koltuk, kapı, hava girişi ve kabin hava sıcaklıklarını sürekli olarak ölçtüler, aynı zamanda otoparktaki dış hava koşullarını da takip ettiler. Testin bekletme aşamalarının zirvesinde, gri aracın tavanı, siyah aracın tavanına göre 25°C kadar daha serindi.

Advisor adlı araç simülasyonunu kullanan ekip, hava kondisyonunun araç yakıt tüketimi ve kirletici emisyonları üzerindeki etkisini de tespit etti.

Bunlar arasında kentsel döngü, otoyol döngüsü, artan ve azalan hızın bulunduğu geçici bir sürüş döngüsü vardı. Bu simülasyonları termal modelin çıktısıyla birleştirerek güneş yansıtıcı otomobil boyasının klimayı küçültmek için potansiyel enerji tasarrufu yaptığını tespit ettiler.

Sonuçlar şaşırtıcıydı. Araçtaki siyah bir boyayı daha serin renkli bir boya ile değiştirmenin yakıt ekonomisini 0,24 mpg (%1,1) artıracağı görüldü. Bu durum da daha az klima kullanılmasından kaynaklanan motordan çekilen gücü azaltmak anlamına geliyor.

Bu değişiklik ayrıca karbondioksit emisyonlarını %1,1 azaltırken diğer otomobil emisyonlarını, azot oksitleri, karbon monoksit ve hidrokarbonları yaklaşık %0,5 azaltacaktır.

Peki hangi renk daha az yakıt tüketir?

Bunun için beyaz, gri, sarı, turuncu, kırmızı, yeşil, mavi, mor, kahverengi ve siyah olmak üzere bir sıralama yapmak mümkündür.

Görüldüğü üzere arabalardaki renkler, birçoğumuzun bugüne kadar sadece estetik zevkimize göre seçilen bir şeydi. Ancak şimdi siyah yerine daha açık renkler tercih etmenin yakıt ekonomisini neredeyse %2 artırdığını görmüş olduk. Belki de araç alırken rengin önemini bir kez daha düşünmeliyiz. Çünkü bazen, küçük detaylar büyük tasarruflara dönüşebiliyor.

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