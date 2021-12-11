Hangi Renk Araçların Kazaya Karışma Olasılığı Daha Yüksek?

Otomobil alırken renk faktörü çoğu zaman görsellik amacıyla önemseniyor fakat istatistiklere bakılırsa güvenlik amacıyla da önemsenmesi gerekiyor. Çünkü renkler ve güvenlik arasında bir bağlantı olabilir.

Örneğin bir aracın sarı renkte olması onun trafikteki görünürlüğünü artırıyor; bu yüzden dünyanın çoğu yerinde taksiler, okul servisleri bu renkte tercih ediliyor. Yani renklerin sürücüler üzerinde bir etki yarattığı doğru.

Tabii bu etkinin yanı sıra arabanın nasıl bir ortamda sürüldüğü de oldukça önemli. Örneğin hava kapalıysa yumuşak renkler daha risklidir, geceleri açık renkli araçlar daha görünür olacağı için risk faktörü düşecektir.

Peki istatistiklere göre en çok kazayı hangi renk otomobiller yapıyor? Kırmızı arabaların daha çok kaza yaptığı efsanesi doğru mu?

Beyaz araçlar geceleri daha rahat fark edildiği için kaza riski düşüyor, koyu renkli araçlarda ise risk artıyor. Kırmızı arabalar da geceleri siyaha yakın bir şekilde algılanıyor. Yağmurlu ya da sisli havalarda ise sarı renkli araçlar daha kolay fark ediliyor.

Farklı bölgelerde yapılan araştırmalar farklılık gösterse de gümüş grisi araçların yaralanmayla sonuçlanan kazalara daha az karıştığı tespit edilmiş. Gümüş gri araçlar beyaz renkli araçlara kıyasla %50 daha şanslı.

Gün ışığında siyah renkli araçların hasarlı kazaya karışma ihtimali beyaz renkli araçlara kıyasla %12 daha düşük.

Griler %11, gümüş griler %10, kırmızı ve maviler ise %7 daha avantajlı. Siyah araçların daha fazla risk taşıdığı zamanlar ise havanın karanlık olduğu saatler. Gün doğumu ve batımı gibi alacakaranlık saatlerde bile siyah araçlar beyazlara göre %47 daha fazla risk taşıyor. Kırmızı ve gümüş gri araçlar ise geceleri beyaz araçlara kıyasla %8 daha riskli oluyor.

Avustralya'daki Monash Üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göreyse siyah araçlar daha çok risk taşıyor.

İncelenen 850 bin kazaya göre en güvenli renkler beyaz ve sarıyken en riskli renkler ise gri, gümüş, mavi ve kırmızı. Uzmanlara göre bu renkteki araçların görünürlüğü çevredeki renklerden dolayı azalıyor, bu da kaza oranını artırıyor. Geceleri siyah araçlar %47 daha fazla kazaya sebep oluyor.

Konuyla ilgili bir de Türkiye'de yapılan bir çalışma bulunuyor.

Gaziantep Emniyeti'nin incelediği yaklaşık 7.000 kazanın sadece %10'unun kırmızı renkteki araçlar olduğu tespit edilmiş. Beyaz renkli araçlar ise %42,7 oran ile en fazla riski taşıyor.

Diğer renklerin oran dağılımı şu şekilde:

Mavi: 9,4

Yeşil: 3,9

Bej: 3,6

Siyah: 3,2

Sarı: 2,5

Lacivert: 1,5

Bordo: 1,5

Kahverengi: 0,4

Diğer: 2,7

Özetle, farklı çalışmalarda kısmen farklı sonuçlar çıkabiliyor. Geceleri siyah renkteki araçlar tehlikeliyken gündüzleri beyaz araçlar daha tehlikeli olabiliyor. Yine de kaza sebepleri arasında renklerin payının çok küçük kaldığı söylenebilir.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4