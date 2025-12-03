Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Aralık 2025 DFSK Fiyat Listesi: 1,5 Milyona C-SUV!

Türkiye'de 2 binek aracı bulunan DFSK'nin aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesi belli oldu. Firma bu ay da zam yapmamayı tercih etti.

Aralık 2025 DFSK Fiyat Listesi: 1,5 Milyona C-SUV!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çin'in en büyük otomobil üreticilerinden DFSK, Türkiye'de 2 binek otomobille hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle de büyük ailelerin tercihi olan üç sıra koltuklu E5 modeli, sunduğu özelliklere kıyasla uygun sayılabilecek fiyatı ile ön plana çıkıyor.

Peki DFSK Aralık 2025 Türkiye fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, markanın tüm otomobillerine yakından bakacağız.

DFSK fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı
FENGON 500 1.550.000 TL 1.550.000 TL
E5 1.900.000 TL 1.900.000 TL

FENGON 500 fiyatları - Aralık 2025:

DFSK Güncel Fiyat Listesi: Geniş Ailelerin Tercihi E5’e ÖTV Zammı!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5L 105HP, Benzinli Premium, Otomatik 1.550.000 TL

DFSK FENGON 500, uygun fiyatlı ve kompakt bir crossover SUV olarak karşımıza çıkıyor. 105 HP’lik 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğiyle sunulan model, 318 litre bagaj hacmi, 7 inç dokunmatik ekran ve işlevsel iç tasarımıyla günlük kullanıma uygun. Yakıt tüketimi 8.3 l/100 km civarında olan FENGON 500, bütçe dostu ve pratik bir SUV alternatifi arayanlar için ideal bir seçenek.

E5 fiyatları - Aralık 2025:

DFSK Güncel Fiyat Listesi: Geniş Ailelerin Tercihi E5’e ÖTV Zammı!

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5L 105 HP, Benzinli Comfort, Otomatik (Trend) 1.900.000 TL
1.5L 105 HP, Benzinli Elegance, Otomatik (Trend) 2.520.000 TL
1.5L 274 HP, Hibrit Comfort, Otomatik 2.630.000 TL
1.5L 274 HP, Hibrit Elegance, Otomatik 2.850.000 TL

2025 DFSK E5, markanın büyük ailelere odaklanan SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Üç sıra koltuklu yapısı, geniş iç hacmi ile ön plana çıkan DFSK E5, hibrit tarafta oldukça güçlü duruyor. Oldukça şık bir tasarıma sahip olan otomobil, uygun fiyata büyük SUV arayanların tercihi olacak diyebiliriz.

Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BİM, Bu Hafta Ucuza Tuşlu Asker Telefonu Satacak: İşte Fiyatı ve Özellikleri

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

BYD'nin Yeni Elektrikli Arabası ATTO2, Efsane Fiyatıyla Türkiye'de: İşte Özellikleri!

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Aralık 2025 Toyota Fiyat Listesi: Dünyanın En Çok Satılan Otomobillerinden Biri Artık Türkiye'de Satılmıyor

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

Cupra Herkese Formentor Satmaya Ant İçti: Türkiye'ye Özel 327 Bin TL İndirim Yaptı!

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim