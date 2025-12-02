Aralık 2025 DS Fiyat Listesi: Cep Yakmaya Devam Ediyorlar!

Fransız premium otomobil devi DS'in Aralık 2025 güncel fiyatları belli oldu. Marka, geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da zam yapmama yoluna gitti. Ancak her şeye rağmen DS araba almak hiç ucuz değil.

Çıktığı yolculuğa Citroen'in lüks markası olarak başlayan, 2014 yılı itibarıyla da bağımsız bir marka haline gelen DS, oldukça yakışıklı otomobiller üretiyor. Görene iç geçirten otomobiller, fiyatlarıyla cep yakıyor. Şirket şimdi aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini yayımlamış durumda.

Peki DS sıfır araba fiyatları ne kadar? İşte Fransız markanın Aralık 2025 güncel fiyat listesi...

DS araba fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı 4 2.690.000 TL 2.690.000 TL 7 3.695.000 TL 3.695.000 TL

DS 4 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Pallas, Otomatik 2.690.000 TL

2025 DS 4, şık tasarımı ve premium detaylarıyla öne çıkan, hatchback ile crossover arasında konumlanan bir otomobil. Türkiye'de sadece dizel motor seçeneğine sahip olan DS 4, şık tasarımı, premium hissettiren kabini ve hem şehir içi hem şehirler arası yolculukta üzmeyen motoru ile tüketicilerin beğenisini kazanmış durumda. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve yüksek güvenlik seviyesi de DS 4'ün öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

DS 7 fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5L BlueHDi 130 HP, Dizel Etoile, Otomatik 3.695.000 TL Plug-in Hybrid AWD 300, Hibrit Etoile, Otomatik 4.299.000 TL

2025 DS 7, premium tasarımı ve zengin motor seçenekleriyle öne çıkan C segment bir SUV’dur. İç mekânda deri ve Alcantara detaylar, geniş dijital ekranlar ve ferah bir yaşam alanı sunulurken; yaklaşık 555 litrelik bagaj hacmiyle de pratiklik de öne çıkan hususlardan. DS 7, şehir içi ve uzun yolculuklarda konfor, prestij ve çevreci teknolojiyi bir arada isteyenler için ideal bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.