Aralık 2025 Fiat Kampanyaları: 1 Milyon TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Var!

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Eğer bir Fiat almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur çünkü sınırlı sayıda sunulan fırsatlar çok iyi görünüyor.
Peki Fiat Aralık 2025 kampanyaları neler? Bu içeriğimizde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için sunulan kampanyalara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.
Fiat kampanyaları - Aralık 2025
İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:
|Model
|Liste Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|Egea Sedan
|1.500.900 TL
|1.299.900 TL
|Egea Cross
|1.249.900 TL
|1.149.900 TL
|600e
|1.969.900 TL
|1.959.900 TL
|600 Hibrit
|1.697.900 TL
|1.687.900 TL
|Topolino
|625.900 TL
|535.900 TL
|Doblo Cargo
|1.269.900 TL
|1.194.900 TL
|E-Doblo Cargo
|2.034.900 TL
|1.959.900 TL
|Doblo Combi
|1.394.900 TL
|1.319.900 TL
|Scudo Van
|1.404.900 TL
|1.304.900 TL
|Ulysse
|2.171.900 TL
|2.071.900 TL
|Ducato Van
|1.841.900 TL
|1.741.900 TL
|E-Scudo
|2.314.900 TL
|2.239.900 TL
|Scudo Combi
|1.814.900 TL
|1.714.900 TL
Fiat, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da hem nakit indirimi kampanyaları sunuyor. Özellikle de Egea grubu isteyen tüketiciler, dizel motorlu Egea'ya makul bir fiyat karşılığında sahip olabilecekler.
Fiat Egea alınır mı?
Kredi kampanyası olan modeller:
|Model
|Kredi Tutarı
|Vade Sayısı ve Faiz Oranı
|Egea
|200.000 TL
|12 ay vade, yüzde 1,99 faiz
|Grande Panda
|280.000 TL
|12 ay vade, yüzde 2,99 faiz
|600
|200.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Topolino
|200.000 TL
|12 ay vade, yüzde 0 faiz
|Doblo Combi
|1.000.000 TL
|6 ay vade, yüzde 0 faiz
|Scudo
|1.000.000 TL
|9 ay vade, yüzde 0 faiz
|Doblo Cargo
|1.000.000 TL
|5 ay vade, yüzde 0 faiz
|Ducato
|1.000.000 TL
|9 ay vade, yüzde 0 faiz
|Ulysse
|1.000.000 TL
|6 ay vade, yüzde 0 faiz
Eğer siz de Fiat otomobil satın almak istiyorsanız, bu kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için satış merkezlerini ziyaret etseniz iyi olur. Zira burada gördüğünüz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu bilmenizde fayda var.
