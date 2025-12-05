Aralık 2025 Fiat Kampanyaları: 1 Milyon TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Var!

Fiat'ın aralık ayı boyunca geçerli kampanyaları belli oldu. Firma, sınırlı sayıda araç için çok iyi fırsatlar sunuyor. Egea'dan ticari modellere kadar her modelde dikkat çeken kampanyalar mevcut. İşte detaylar...

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Eğer bir Fiat almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur çünkü sınırlı sayıda sunulan fırsatlar çok iyi görünüyor.

Peki Fiat Aralık 2025 kampanyaları neler? Bu içeriğimizde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için sunulan kampanyalara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Fiat kampanyaları - Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı Egea Sedan 1.500.900 TL 1.299.900 TL Egea Cross 1.249.900 TL 1.149.900 TL 600e 1.969.900 TL 1.959.900 TL 600 Hibrit 1.697.900 TL 1.687.900 TL Topolino 625.900 TL 535.900 TL Doblo Cargo 1.269.900 TL 1.194.900 TL E-Doblo Cargo 2.034.900 TL 1.959.900 TL Doblo Combi 1.394.900 TL 1.319.900 TL Scudo Van 1.404.900 TL 1.304.900 TL Ulysse 2.171.900 TL 2.071.900 TL Ducato Van 1.841.900 TL 1.741.900 TL E-Scudo 2.314.900 TL 2.239.900 TL Scudo Combi 1.814.900 TL 1.714.900 TL

Fiat, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da hem nakit indirimi kampanyaları sunuyor. Özellikle de Egea grubu isteyen tüketiciler, dizel motorlu Egea'ya makul bir fiyat karşılığında sahip olabilecekler.

Fiat Egea alınır mı?

Kredi kampanyası olan modeller:

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı Egea 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz Grande Panda 280.000 TL 12 ay vade, yüzde 2,99 faiz 600 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Topolino 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz Doblo Combi 1.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz Scudo 1.000.000 TL 9 ay vade, yüzde 0 faiz Doblo Cargo 1.000.000 TL 5 ay vade, yüzde 0 faiz Ducato 1.000.000 TL 9 ay vade, yüzde 0 faiz Ulysse 1.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz

Eğer siz de Fiat otomobil satın almak istiyorsanız, bu kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için satış merkezlerini ziyaret etseniz iyi olur. Zira burada gördüğünüz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu bilmenizde fayda var.

