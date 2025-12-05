Tümü Webekno
Aralık 2025 Fiat Kampanyaları: 1 Milyon TL'ye Kadar Faizsiz Kredi Var!

Fiat'ın aralık ayı boyunca geçerli kampanyaları belli oldu. Firma, sınırlı sayıda araç için çok iyi fırsatlar sunuyor. Egea'dan ticari modellere kadar her modelde dikkat çeken kampanyalar mevcut. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markalarından Fiat, aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanyalarını duyurdu. Eğer bir Fiat almayı düşünüyorsanız elinizi çabuk tutsanız iyi olur çünkü sınırlı sayıda sunulan fırsatlar çok iyi görünüyor.

Peki Fiat Aralık 2025 kampanyaları neler? Bu içeriğimizde hem binek otomobiller hem de ticari araçlar için sunulan kampanyalara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Fiat kampanyaları - Aralık 2025

İndirimli fiyat kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Liste Fiyatı İndirimli Fiyatı
Egea Sedan 1.500.900 TL 1.299.900 TL
Egea Cross 1.249.900 TL 1.149.900 TL
600e 1.969.900 TL 1.959.900 TL
600 Hibrit 1.697.900 TL 1.687.900 TL
Topolino 625.900 TL 535.900 TL
Doblo Cargo 1.269.900 TL 1.194.900 TL
E-Doblo Cargo 2.034.900 TL 1.959.900 TL
Doblo Combi 1.394.900 TL 1.319.900 TL
Scudo Van 1.404.900 TL 1.304.900 TL
Ulysse 2.171.900 TL 2.071.900 TL
Ducato Van 1.841.900 TL 1.741.900 TL
E-Scudo 2.314.900 TL 2.239.900 TL
Scudo Combi 1.814.900 TL 1.714.900 TL

Fiat, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bu ay da hem nakit indirimi kampanyaları sunuyor. Özellikle de Egea grubu isteyen tüketiciler, dizel motorlu Egea'ya makul bir fiyat karşılığında sahip olabilecekler.

Fiat Egea alınır mı?

2025 Fiat Egea Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı! 2025 Fiat Egea Alınır mı? İşte Tasarımı, Donanımı, Performansı ve Fiyatı!

Kredi kampanyası olan modeller:

Başlıksız-1

Model Kredi Tutarı Vade Sayısı ve Faiz Oranı
Egea 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz
Grande Panda 280.000 TL 12 ay vade, yüzde 2,99 faiz
600 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Topolino 200.000 TL 12 ay vade, yüzde 0 faiz
Doblo Combi 1.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz
Scudo 1.000.000 TL 9 ay vade, yüzde 0 faiz
Doblo Cargo 1.000.000 TL 5 ay vade, yüzde 0 faiz
Ducato 1.000.000 TL 9 ay vade, yüzde 0 faiz
Ulysse 1.000.000 TL 6 ay vade, yüzde 0 faiz

Eğer siz de Fiat otomobil satın almak istiyorsanız, bu kampanyalarla ilgili detaylı bilgi için satış merkezlerini ziyaret etseniz iyi olur. Zira burada gördüğünüz kampanyaların stoklarla sınırlı olduğunu bilmenizde fayda var.

Fiat güncel fiyat listesi için:

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti! Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!
Araba Fiat

