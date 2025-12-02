Aralık 2025 MG Fiyat Listesi: Yeni HS'ye 2 Depo Benzin Parası Zam!

Türkiye'deki en yeni markalardan bir tanesi olan MG, Aralık 2025 fiyat listesini yayımladı. Marka bu ay ultra yakışıklı sedan otomobili MG7'ye zam yapmadı. Yeni HS modelinde ise sadece 5.000 TL gibi ufak bir zam görüyoruz.
Peki MG güncel fiyat listesi ne durumda? Şimdi sizlere, markanın aralık ayı boyunca geçerli olacak fiyat listesinden bahsedeceğiz. Bu listenin şirketin internet sitesinden alındığını belirtelim.
MG araba fiyatları - Aralık 2025
|Model
|Kasım Başlangıç Fiyatı
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Yeni HS
|2.380.000 TL
|2.385.000 TL
|MG7
|2.825.000 TL
|2.825.000 TL
Yeni HS fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 170 PS, Benzinli
|Luxury, Otomatik
|2.385.000 TL
Yeni MG HS, güncellenen tasarımı ve zengin donanımıyla öne çıkan kompakt bir SUV modelidir. Türkiye’de 1.5 litrelik turbo benzinli motor seçeneğiyle sunulan otomobil, 170 beygir gücüyle gayet yeterli bir performans sunuyor. Modern dış tasarımı, geniş dijital ekranlarla donatılmış ferah iç mekânı ve 507 litrelik bagaj hacmiyle hem konforlu hem pratik bir kullanım sağlayan MG HS, piyasadaki en dikkat çekici SUV modellerinden biri.
MG7 fiyatları - Aralık 2025:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L 170 PS, Benzinli
|Passion, Otomatik
|2.825.000 TL
|1.5L 170 PS, Benzinli
|Excellence, Otomatik
|2.885.000 TL
|1.5L 170 PS, Benzinli
|Excellence Red Edition, Otomatik
|2.995.000 TL
2025 MG7, fastback tasarımıyla şık ve sportif bir otomobil olarak piyasaya bomba gibi düştü. 1.5 litrelik 170 PS motor seçeneğiyle satılan otomobil, şık tasarımını yüksek performansı ile bambaşka bir boyuta taşıyor.