Aralık 2025 Nissan Fiyat Listesi: X-Trail'de Hala 1 Milyon TL'ye Yakın İndirim Var!

Nissan'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyatları belli oldu. Marka bu ay dalgalı bir fiyat stratejisi izlemeyi tercih etti. Ancak firmanın amiral gemisi SUV modeli X-Trail, hâlâ çok iyi bir fiyata satılıyor.

Qashqai modeli ile Türkiye'deki otomobil tutkunlarını kendine hayran bırakmayı başaran Nissan, Aralık 2025 fiyat listesini açıkladı. Nissan almayı düşünen vatandaşlar için çok iyi fırsatlar olduğunu söyleyebiliriz.

Peki Nissan otomobillerin fiyatı ne kadar? Bu haberimizde, Nissan'ın aralık ayı boyunca geçerli olacak sıfır araba ve opsiyon fiyat listelerine bakacağız. Fiyatların Nissan'dan alındığını ve aylık güncelleneceğini belirtelim.

Nissan araba fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Qashqai 1.999.000 TL 1.999.000 TL Juke 1.549.000 TL 1.549.000 TL X-Trail 2.899.000 TL 3.199.000 TL

Qashqai fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Designpack, Otomatik 1.999.000 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack, Otomatik 2.384.900 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Skypack 4x4, Otomatik 2.903.500 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 2.988.000 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum 4x4, Otomatik 3.084.100 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 3.108.200 TL 1.3 DIG-T 158 PS, Hibrit Platinum Premium 4x4, Otomatik 3.204.300 TL e-POWER, Elektrikli Skypack, Otomatik 3.053.200 TL e-POWER, Elektrikli N-Design, Otomatik 3.157.800 TL e-POWER, Elektrikli Platinum, Otomatik 3.242.000 TL e-POWER, Elektrikli Platinum Premium, Otomatik 3.360.100 TL

Piyasanın en çok sevilen C-SUV segmentindeki otomobillerinden olan Qashqai, samurai esintili ızgarası ve ince LED farlarıyla oldukça şık görünüyor. İç mekânda büyük dijital ekran, kablosuz bağlantı ve 360 derece kamera gibi özellikler sunan otomobil, 1.3 litrelik mild-hibrit ünitenin yanı sıra e-POWER seçeneğine de sahip. Konforlu ve dengeli sürüş özellikleri, kapsamlı güvenlik sistemleri ve uzun garanti avantajıyla Qashqai, aileler ve şehir kullanıcıları için güçlü bir SUV alternatifi olarak öne çıkıyor.

Juke fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Manuel 1.549.900 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Tekna, Otomatik 1.797.000 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum, Otomatik 1.884.300 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Design, Otomatik 2.145.600 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli N-Sport, Otomatik 2.145.600 TL 1.0 DIG-T 115 PS, Benzinli Platinum Premium, Otomatik 2.218.600 TL

Nissan Juke, kompakt boyutları ve karakteristik tasarımıyla öne çıkan eğlenceli bir B-SUV. 1.0 litrelik turbo benzinli motoru ile aşırı yüksek performans sunmuyor olsa da üzmeyen Juke, çevik performansı ve nispeten uygun yakıt tüketimi ile öne çıkıyor. Büyük multimedya ekranı, bağlantı özellikleri ve gelişmiş sürüş destek sistemlerinin yer aldığı otomobil, 422 litrelik bagaj hacmi ve ferah iç alanıyla günlük kullanıma da ideal.

X-Trail fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum, Otomatik 3.199.000 TL 1.5 VC-T 163 PS, Hibrit Platinum Premium, Otomatik 4.055.000 TL

2025 Nissan X-Trail, geniş iç hacmi ve gelişmiş teknolojileriyle öne çıkan bir aile SUV'u. 1.5 litrelik mild-hibrit motorla satılan otomobil, zorlu arazi koşullarında da hiç fena değil. İç mekânda büyük dijital ekranlar, head-up display ve 360 derece kamera gibi donanımlar yer alırken; yaklaşık 560 litrelik bagaj hacmiyle oldukça kullanışlı bir otomobil.