Aralık 2025 Seat Fiyat Listesi: Ibiza ve Arona'ya İndirim Geldi, Clio'dan Bile Ucuza Satılıyor!

Seat'ın Aralık 2025 güncel fiyatları belli oldu. Marka bu ay Ibiza ile Arona'ya özel kampanya başlattı. Ateca fiyatı değişmezken Leon'un ucuz versiyonunun tükenmesi nedeniyle fiyatı fırladı.

İspanyol otomobil markası Seat, aralık ayı boyunca geçerli olacak güncel fiyat listesini açıkladı. Marka bu ay Ibiza ile Arona'ya efsane bir indirim yaptı. Ancak Leon için işler hiç iyi değil. 2.151.000 TL değerindeki baz model satıştan kaldırılınca Türkiye'deki en ucuz Leon fiyatı 2.921.000 TL'ye yükselmiş oldu.

Peki Seat Aralık 2025 fiyat listesi nasıl oldu? İşte şirketin güncel sıfır araba ve opsiyon fiyatları...

Seat araba fiyatları - Aralık 2025

Model Kasım Başlangıç Fiyatı Aralık Başlangıç Fiyatı Ibiza 1.596.000 TL 1.427.500 TL Arona 1.686.000 TL 1.539.900 TL Ateca 2.576.000 TL 2.576.000 TL Leon 2.151.000 TL 2.921.000 TL

Ibiza fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.427.500 TL 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.716.000 TL

2025 Seat Ibiza, B segmentinde modern bir seçenek sunuyor. Keskin çizgilere sahip LED farlar ve sportif detaylar, dış tasarıma dinamik bir hava katarken; iç mekânda dijital gösterge paneli ve multimedya ekranıyla teknolojik bir atmosfer oluşturulmuş. Türkiye’de 1.0 litrelik turbo benzinli motorla satışa sunulan model, düşük yakıt tüketimi ve DSG otomatik şanzıman seçeneğiyle şehir içi kullanımda pratiklik sağlıyor. Gelişmiş sürüş destek sistemleri ve kullanım kolaylığı sağlayan donanımlarıyla özellikle genç kullanıcılar ve günlük ulaşım ihtiyaçlarına odaklanan sürücüler için ideal bir tercih olarak öne çıkıyor.

Arona fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli Style, Otomatik 1.539.900 TL 1.0 EcoTSI 115 HP, Benzinli FR, Otomatik 1.699.900 TL

Seat Arona, Ibiza'nın SUV gövde tipine sahip olan versiyonu olarak nitelendirilebilir. 115 beygir gücündeki motoru ve DSG otomatik şanzımanı ile şehir içi kullanımda rahatlık sağlayan Arona, Seat'ın tasarım dilini bünyesinde taşımaya devam eden modellerden bir tanesi. Uygun sayılabilecek fiyatı da Seat Arona'yı öne çıkaran hususlardan biri olarak sayılabilir.

Ateca fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli Xperience, Otomatik 2.576.000 TL 1.5 EcoTSI ACT 150 HP, Benzinli FR (Dark Edition), Otomatik 2.831.000 TL

SEAT'ın Türkiye'deki en hacimli otomobili olarak karşımıza çıkan Ateca, daha güçlü bir motorla geliyor. Parçalı far tasarımı ve genelksel Seat özellikleriyle donatılan otomobil, büyük aileler için ideal modeller arasında yer alıyor.

Leon fiyatları - Aralık 2025:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat 1.5 eHybrid 204 PS, Hibrit FR, Otomatik 2.921.000 TL

Yıllar boyunca benzinli ve dizel motor seçeneğine sahip olan Seat Leon, artık fişli hibrit versiyonu ile çok daha yüksek performans sunuyor. Tam 204 PS gücündeki yeni versiyon, FR donanım seçeneği ile geliyor oluşu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Gençlerin gözdesi olan Leon, bu ünvanını sürdürmeye devam edecek diyebiliriz.