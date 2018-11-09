Araştırmacılar, Mükemmel Pizza Yapmanın Formülünü Çıkardılar

Evdeki pizzaların taş fırınlardaki kadar güzel olmamasınden yakınan araştırmacılar, ideal pizzanın kaç derecede ve ne kadar sürede pişmesi gerektiğini hesapladılar.

En hamarat hanımlar ve beyler için bile mükemmel bir pizza yapmak oldukça zordur. Bunun temel nedeni evimizde, ‘gerçek’ bir pizzacıda olduğu gibi taş fırın olmamasıdır. İki fizikçi, bir antropolog ve bir pizza ustasının içinde bulunduğu bir araştırma, evde mükemmel pizza yapmak için fırının ısısını ve süresini nasıl ayarlamamız gerektiğini ortaya çıkardı.

Gerçek pizzacılarda pizzalar, taş fırınlarda pişirilir. Bu fırınlarda taşlar çok fazla ısınmaz ve bu nedenle pizzalar fırının içinde oluşan sıcak hava akımı ile pişerler. Elbette ki pizzanın üzerinde bulunduğu taş da oldukça sıcaktır ancak pizzanın üstü pişene kadar altının yanmasına neden olmaz. Taş fırındaki bir pizza, mükemmel pişirilme kalitesi için 330 ile 325 derece arası bir sıcaklıkta 120 saniye kadar kalmalıdır.

Ancak gerçek şu ki çoğumuzun evinde bir taş fırın yok. Dolayısı ile yaptığımız pizzayı metal bir yüzeyde pişirmek durumundayız. Metal, yaşa göre ısıyı daha hızlı bir şekilde iletir. Bu nedenle yukarıda belirttiğimiz değerlerde pizzanın malzemeleri pişene kadar altı kömür gibi olacaktır. Elektrikli fırınlarımızda mükemmel pizzaya ulaşmak için pişirme süresini uzatıp, sıcaklığını azaltmak zorundayız.

Araştırmaya göre elektrikli fırınlarda tam kıvamında pişmiş bir pizza yapmak için sıcaklığı 230 dereceye getirmemiz gerekiyor. Ancak sıcaklığı düşürdüğümüz için pizzayı 120 saniye değil 170 saniye fırında bekleteceğiz. Ancak pizzaya koyduğumuz malzemelerin sululuk oranlarını göz önünde bulundurarak süreyi uzatmamız gerekebilir. Zira daha sulu malzemeler buharlaşma yapacağından sürenin uzaması gerekir.