Android Uygulamalarının %43’ünde Güvenlik Açıkları Bulunuyor

Yapılan son araştırmaya göre Android uygulama mağazasındaki uygulamaların neredeyse yarısında, iOS uygulamalarının ise %35'inde güvenlik açığı bulunuyor.

Positive Technologies, güvenlik tehditlerini tespit etmek için Google Play Store’da bulunan Android uygulamalarını ve App Store’da bulunan iOS uygulamalarını inceledi.

Araştırmanın sonuçlarına göre Google Play Store’da bulunan uygulamaların %43’ünde güvenlik açığı bulunurken App Store’daki uygulamalarda bu oranın %35 olduğu açıklandı. Analizde bu güvenlik açıklarının %76’sının güvensiz veri depolamayla ilgili olduğu belirtildi. Bu da parolaların, finansal ve kişisel bilgilerin zararlı yazılımlara karşı hassas olduğu anlamına geliyor.

Android verileri incelendiğinde güvenlik eksikliklerinin %74’ü uygulama tarafından gelirken %42’si de sunucu ya da hem sunucu hem de uygulama kısmından geldiği ortaya kondu. Son olarak root işleminin olayı daha kötü hale getirmediği, açıklıkların hassas verilere erişim sonucunda ortaya çıkmadığı bildirildi.

Google, bu hataların üstesinden gelmek için gereğinden fazla izin isteyen uygulamaları kaldırmaya başlamıştı ancak asıl sorun uygulamaların yazılımında başladığı için bu yöntem güvenlik açıklarının önüne geçemedi.