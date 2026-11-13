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Samsung, Telefonlara Gelen İstenmeyen Aramaları Takip Etmeyi Kolaylaştırıyor: İşte Yeni Ekran

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Samsung, One UI 9.5’te engellenen aramaları üç kategoriye ayıran bir pano üzerinde çalışıyor.

Samsung, Telefonlara Gelen İstenmeyen Aramaları Takip Etmeyi Kolaylaştırıyor: İşte Yeni Ekran
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Samsung, engellenen aramaların geçmişini Telefon uygulamasında ayrı bir panoya taşıyor. One UI 9.5 kapsamında test edilen bu ekran, uygulamanın APK kodları incelenirken ortaya çıktı.

Mevcut sürümde bu kayıtları görmek için menüdeki ilgili ayarı açmak gerekiyor. Yeni panoda ise son 30 günde kaç çağrının engellendiğini ve bunların hangi gerekçeyle durdurulduğunu bir arada görebileceksiniz.

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Samsung, Telefonlara Gelen İstenmeyen Aramaları Takip Etmeyi Kolaylaştırıyor: İşte Yeni Ekran
Ekran Resmi 2026-11-13 10.49.41

Son 30 Günde Kimler Engellenmiş?

Ekran Resmi 2026-11-13 10.49.41

Pano, son 30 günde engellenen çağrıları yatay bir çubuk grafiğiyle özetliyor. Aramalar üç gruba ayrılıyor:

  • Potansiyel dolandırıcılık
  • Şüpheli spam
  • Tarafınızca engellenenler

Her grubun rengi farklı. Böylece telefonun şüpheli bulup durdurduğu aramalarla sizin engellediğiniz numaralar birbirine karışmıyor.

Kategorilerden birine dokunduğunuzda o gruptaki çağrıların ayrıntılı listesi açılıyor. Test sürümünde bu sayfalar boş; özellik kullanıma sunulduğunda son 30 günün kayıtları burada yer alacak.

Otomatik Engelleme Ayarı da Aynı Ekranda

Pano, otomatik spam engellemenin açık mı kapalı mı olduğunu da gösteriyor. Ayar kapalıysa menüler arasında dolaşmadan, buradaki kısayoldan açabileceksiniz.

Özellik şimdilik test aşamasında. Görünen tasarım, engellenen çağrıların sayısını kontrol etmek, kayıtları incelemek ve otomatik engellemeyi açmak için gereken seçenekleri aynı yerde topluyor.

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Samsung

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