Firefox'un Güvenlik Açığını Gideren Yeni Sürümü Yayınlandı

Google Project Zero ekibi tarafından tespit edilen ve masaüstü Firefox kullanıcılarını doğrudan etkileyen kritik bir güvenlik açığı, Mozilla çalışanları tarafından giderildi. Firefox kullanıcılarının tarayıcılarının güncel olduğunu kontrol etmeleri gerekiyor.

İnternete bağlı olan herkes, ufak ya da büyük bir risk içerisinde olduğunu biliyor. Bilgisayar korsanları, ellerine geçen her fırsatı değerlendirerek kullanıcıların kimlik bilgilerine erişmeye ve bunu amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışıyorlar. Ancak bu güvenlik açıklarının tespit edilebilmesi için de bazı birimler bulunuyor. Google Project Zero kapsamında çalışmalarını sürdüren ekip üyelerinden Samuel Grob, Firefox kullanıcılarını yakından ilgilendiren bir güvenlik açığını tespit ederek Mozilla yetkililerine bildirmişti. Bu güvenlik açığı üzerinde çalışmalarını tamamlayan Mozilla çalışanları, bu açığını gidermek için yeni Firefox sürümü yayınladılar. Firefox 67.0.3 ve Firefox ESR 60.7.1 olarak yayınlanan sürümler kullanıcılar tarafından indirilebilir durumda.

Grob tarafından tespit edilen bu güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının Firefox kullanıcılarının bilgisayarlarında rastgele bir kod çalışmalarına izin veriyor. JavaScript nesnelerinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle yaşanan çökme, bilgisayar korsanlarının bu açıktan faydalanmasını sağlıyor. CVE-2019-11707 olarak isimlendirilen bu güvenlik açığı, işletim sistemi fark etmeksizin tüm bilgisayar kullanıcılarını etkiliyor. Ancak iOS, Android ya da Amazon Fire TV gibi platformlar için geliştirilen Firefox'larda böyle bir sorun ile karşılaşılmadı.

Firefox kullanıcılarının bu noktada yapmaları gereken en önemli şey tarayıcılarının sürümlerini kontrol etmektir. Mozilla çalışanları, internet tarayıcısının sürümünün otomatik olarak güncelleştirildiğini açıklamış olsalarda sizler de sürümünüzü kendiniz kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için Firefox tarayıcısını açıp 'Menü' bölüme gitmeniz gerekiyor. Burada bulunan 'Yardım' seçeneğinin altında 'Firefox Hakkında' alt menüsünü göreceksiniz. Bu alt menüye tıkladığınızda karşınıza çıkan ekran, sizin hangi Firefox sürümünü kullandığınızı gösterecek ve otomatik olarak güncellemeleri denetleyecektir.

Firefox sürümünüz Firefox 67.0.3 veya Firefox ESR 60.7.1 ise herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok. Ancak sürümünüz farklıysa ve herhangi bir güncelleme de göremiyorsanız, internet tarayısıcını bilgisayarınızdan kaldırarak yeniden kurulum yapmanız gerekmektedir. Bunun için burada bulunan bağlantıyı kullanabilir, ilgili güvenlik açığının kapatıldığı son sürümü indirebilirsiniz.