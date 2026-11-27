Katlanabilir iPhone Duo'da Face ID'nin olmayışı yüzünden yaşanan Touch ID çilesi, iOS 27.3 ile büyük ölçüde hafifliyor. Apple, yazılım yoluyla cihaza ön kamerayla yüz tanıma ve kilit açma özelliği getiriyor.

Katlanabilir yapısıyla dikkat çeken iPhone Duo, donanım kısıtları yüzünden Face ID sensörlerine veda edip parmak izi okuyucuya (Touch ID) dönmüştü. Cihaz katlanıp açıldıkça güç tuşu da yan kenarla üst kenar arasında yer değiştiriyordu. Onu aramak, kullanıcılar için günlük bir eziyete dönüştü.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Apple bu derde iOS 27.3'ün ikinci betasında yazılımla yanıt verdi. Ön Kamera ile Kilit Açma özelliği sayesinde parmak izi sensörünü aramadan, yalnızca ekrana bakarak katlanabilir iPhone'un kilidini açmak mümkün.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Özellik nasıl çalışıyor, nasıl açılıyor?

Özelliği açmak için Ayarlar > Touch ID ve Parola menüsüne girip "Ön Kamera ile Kilit Açma" seçeneğini etkinleştirmek yeterli. Kurulum, standart Face ID taramasından daha çabuk ve pratik. Birkaç saniyede bitiyor.

Kurulumun ardından telefon kilitliyken ön kameraya bakarak gizli bildirimlerin içeriği görülebiliyor. Ekran yukarı kaydırıldığında kilit de anında açılıyor.

Face ID'nin yerini tam tutmuyor

Cihazda Face ID sensörleri olmadığından bu sistemin güvenlik seviyesi biraz daha düşük tutulmuş. Apple da özelliği yalnızca kilit ekranıyla sınırlıyor.

Apple Pay ödemeleri, şifre yöneticisi ve hassas uygulama girişleri için Touch ID'yi ya da parolanızı kullanmaya devam edeceksiniz. Güvenlik gereği, yaklaşık 45 dakika işlem yapmazsanız sistem sizden yeniden parmak izi doğrulaması da isteyecek.