ARK: Survival Evolved Sistem Gereksinimleri - 2022

ARK: Survival Evolved bugün itibarıyla ücretsiz oldu ve oyuncular, bilgisayarlarının oyunu kaldırıp kaldırmadığını araştırmaya başladılar. Peki bu oyunu oynayabilmek için nasıl bir bilgisayara sahip olmak gerek? İşte ARK: Survival Evolved'ın sistem gereksinimleri...

2017 yılında piyasaya sürülen ve piyasaya sürüldüğü dönem dünyanın her yerinden oyuncuların ilgisini çeken ARK: Survival Evolved, tüm PC oyuncuları için ücretsiz hale geldi. Tek veya çok oyunculu modlarının yanı sıra Türkçe seslendirme ve arayüze de sahip olan oyun, ücretsiz olmasıyla ülkemizde de yeniden gündeme geldi.

Oyuncular bundan sonraki süreçte ARK: Survival Evolved için hiçbir ödeme yapmayacaklar. Ancak en az bunun kadar önemli olan bir mesele daha var. Tamam oyun ücretsiz hale geldi de bilgisayarlar bu oyunu kaldıracak mı? Şimdi sizlerle, ARK: Survival Evolved'ın sistem gereksinimlerine yakından bakacağız.

ARK: Survival Evolved sistem gereksinimleri:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon)

Windows 7/8.1/10 (64-bit versiyon) İşlemci: Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320

Intel Core i5-2400 veya AMD FX-8320 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

Tavsiye edilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen R5 1500X

Intel Core i5-4670K veya AMD Ryzen R5 1500X Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 670 veya AMD Radeon HD 7870 Depolama: 60 GB kullanılabilir alan

ARK: Survival Evolved konusu:

ARK: Survival Evolved, hayatta kalma türünün en iyi örneklerinden bir tanesi. Oyuna başlamadan önce karakterinizi seçiyorsunuz ve ARK isimli bir adadaki maceraya başlıyorsunuz. Oyunda, hayatta kalmak için gerekli olan her şeyi kendiniz yapmak zorundasınız. Karşınıza çıkan yaratıklardan kurtulmak da sizin sorumluluğunuzda.

ARK: Survival Evolved ücretsiz nasıl indirilir?

Adım #1: ARK: Survival Evolved Steam sayfasına giriş yapın.

Adım #2: 'Hesaba Ekle' butonuna tıklayın.

Adım #3: Steam kütüphanenize giriş yapın.

Adım #4: ARK: Survival Evolved'ı bilgisayarınıza yükleyin.

Hepsi bu kadar. 'Oyna' butonuna tıklayarak ARK: Survival Evolved keyfine başlayabilirsiniz.

ARK: Survival Evolved tanıtım videosu: