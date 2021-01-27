Artırılmış Gerçeklikle FPS Oyunu Birleştiren Konsept [Video]

Pixeloco, birinci şahıs nişancı oyunlarının artırılmış gerçeklik teknolojisi ile bir araya gelmesi halinde nasıl bir sonuç ortaya çıkacağını gösteren ilginç bir konsept oluşturdu.

Avustralya merkezli bir kreatif ajans olan Pixeloco, artırılmış gerçekliğin gelecekteki kullanımına ışık tutan yeni bir konsept ortaya koydu. Söz konusu konsept, gerçek dünyaya artırılmış gerçeklik öğeleri ekleyen Pokemon Go ile alışık olduğumuz birinci şahış nişancı oyunu mekaniklerini bir araya getiriyor.

Söz konusu konsepti “dünya ölçeğinde birinci şahıs nişancı oyunu” olarak tanımlayan Pixeloco, yayınlamış olduğu tanıtım videosunda artırılmış gerçeklik ile popüler birinci şahış nişancı oyunu mekaniklerinin nasıl bir araya getirilebileceğini gösteriyor.

Pixeloco’nun konseptinde akıllı telefonlarınızı, Arcade Games tarafından geliştirilen silah şeklindeki kontrolcülerin üzerinde takıyorsunuz. Diğer artırılmış gerçeklik destekli oyunlarda olduğu gibi telefonun kamerası gerçek dünyayı anlık olarak görüntülerken, siz de akıllı telefonunuzun ekranını bir nişangah olarak kullanıyorsunuz.

Uygulamayı açıp telefonunuzu/silahınızı bir nesneye tutup ateş ettiğinizde, uygulama görüntüdeki nesnenin üzerine kurşun delikleri ekliyor. Böylece gerçek dünyadaki nesneleri uygulama içinde vurulmuş olarak görebiliyorsunuz.

Buradaki tek eksik nokta, oyuncuların birbirlerini vurduklarında verecekleri tepkiler. Tanıtım videosunda bir oyuncu başka bir oyuncuyu vurduğunda vurulan oyuncu, “vurulmuş gibi” hareket ediyor. Ancak gerçek kullanımda oyuncular böyle bir tepki vermediğinde karşılıklı oynamak en azından tanıtım videosunun gösterdiği kadar keyifli olmayabilir.

Pixeloco’nun artırılmış gerçeklik destekli birinci şahıs nişancı oyununun tanıtım videosu