ActiVision'dan GPS'li Artırılmış Gerçeklik Oyun Patenti

Son dönemin popüler oyun pazarlarından artırılmış gerçeklik oyun pazarına ActiVision da her an dahil olabilir. Firma bu tür bir oyun için patent aldı.

Birkaç yıl önce Niantic, Pokemon GO adını verdiği bir oyun yayınladı. Bu oyunda çocukluk hayalimiz olan Pokemon yakalama işini, gerçek sokaklarda elimizde akıllı telefonlarla yapabiliyorduk. Oyun çok kısa sürede dünyayı saran bir fenomene dönüştü ve yapımcılarına da iyi para kazandırdı.

Oyunun başarısının ardından eğlence sektöründeki muhtemelen her firma, kendi ekibini toplayarak “Bizde buna benzer bir şey var mı?” diye sordu. Sonuç olarak Harry Potter’dan Dragon Quest’e ve Minecraft’a hemen her markanın bir artırılmış gerçeklik oyunu yapıldı. Bu markaların hiçbiri ActiVision’a ait değildi.

ActiVision’dan yeni patent

ActiVision tarafından alınan yeni bir patent, GPS tabanlı bir oyuna işaret ediyor. ActiVision’ın aldığı patent daha çok teknolojiye odaklı ve hangi marka üzerine inşa edileceği şu anda bilinmiyor. Firmanın pek çok ikonik yapımı olduğundan seçenekleri oldukça fazla.

Oyun devinin aldığı patentte, hangisi olduğu belirtilmemiş bir “mobil iletişim cihazı” ifadesi yer alıyor. Bu cihazın muhtemelen akıllı telefon olduğu düşünülüyor. Patent yeni oyunun adını içermese de en azından artırılmış gerçeklikte bir canavarla dövüş gösteriyor. Minecraft Earth de benzer bir mekaniğe sahip.

ActiVision kalabalık bir pazara giriş yapıyor. Akıllı telefonlara ve Magic Leap gibi cihazlara ek olarak Apple da kendi artırılmış gerçeklik gözlüklerini geliştiriyor. Patentin yalnızca akıllı telefonlara odaklanıyor olması, ActiVision için sıkıntı yaratabilir.

ActiVision hangi oyunu kullanacak?

ActiVision’ın elinde Tony Hawk ve Crash Bandicoot gibi pek çok popüler ve artırılmış gerçeklik için kullanılabilecek marka bulunuyor. Ayrıca firmanın Blizzard markalarına da erişimi bulunuyor. Bunlara Overwatch gibi karakter odaklı yapımlar da dahil.

Tek başına bir patent firmanın kararlı bir şekilde bu pazara gireceğinin garantisini vermiyor. Sony gibi firmaların daha önce aldığı patentleri yıllarca kullanmadığını, hatta tamamen rafa kaldırdığını görmüştük. Bakalım ActiVision nasıl bir yapımla karşımıza çıkacak?