SON DAKİKA: 2020 İçin Asgari Ücret Resmen Açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlar tarafından beklenen asgari ücret açıklamasını yaptı. 2020 yılı için asgari ücret tutarı resmen kesinleşti.

Son bir aydır yapılan görüşmeler sonucunda Asgari Ücret Komisyonu son kararını verdi. Türkiye'deki milyonlarca insanı yakından ilgilendiren asgari ücret tutarı, 2020 yılı için kesinleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk komisyonun verdiği kararı açıkladı.

Komisyonun ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirdiğini açıklayan Selçuk, Türk İş ve TİSK'e de teşekkür ettiğini belirtti. 15 üyeden komisyonun vediği son karara göre 2020 asgari ücreti artık sır olmaktan çıktı

2020 için asgari ücret: Brüt 2 bin 943, net 2 bin 324 TL

Bakan Selçuk, yeni asgari ücret hakkında "Asgari ücreti belirlerken bu ücretin etkilemeyeceği tüm ekonomik dengeleri ve aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini düşünmemiz gerekmekte. Bu sene de asgari ücret tespit komisyonumuz kararını oy çokluğuyla almış bulunmakta." dedi.

Asgari ücret tutarına karar veren komisyon, 5 devlet temsilcisi, 5 işçi ve 5 işverenin katıldığı 15 kişiden oluşuyor. Aynı zamanda komisyonda işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise Türk-İş temsil ediyor.