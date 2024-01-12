Askeriyede akıllı telefon kullanmak hem askerlerin hem de devletin güvenliğini tehlikeye atabilecek bir durumdur. Bunu mantığa oturtacak sebepleri de içeriğimizde anlattık.

Akıllı telefonlar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası hâline geldi. İnternet erişimi, sosyal medya, fotoğraf ve video çekme, oyun oynama, müzik dinleme gibi birçok işlevi olan bu cihazlar, eğlence ve iletişim aracı olarak kullanılıyor.

Ancak askeriyede bu cihazların kullanılması, birçok soruna yol açabiliyor. Yakın zamanda Milli Savunma Bakanlığı'nın aldığı kararla birlikte, askerlerin operasyon bölgelerinde akıllı cep telefonu kullanması yasaklandı.

Biz de sizler için bu durumun sebeplerini ve oluşturabileceği riskleri, askerî alanda tecrübeli ve rütbeli kişilere sorduk. İşte cevaplar:

Askeriyede akıllı telefon kullanmanın en büyük riski, istihbarat zaafiyeti yaratmasıdır.

Askerî birliklerin bulunduğu yerler gizli ve girilmesi yasak yerlerdir, her zaman istihbarat konusunda dikkatli olunması gerekir. Ayrıca yer ve personel bilgisinin hiçbir şekilde dışarıya karşı sızdırılmaması önemlidir.

Bugünlere gelinceye kadar bırakın sadece akıllı telefonu, kullanımdan kalkan eski fotoğraf makinelerine kadar tüm elektronik alet ve cihazlar kontrolsüz bir şekilde birliğe alınmazdı ve kesinlikle yasaktı.

Basit bir telefon konuşmasının veya masum bir fotoğrafın, düşman için koz olarak kullanılabilecek bir duruma gelmesi olasıdır.

Askerlik görevi yapılırken tüm askere alınacak kişilerin, güvenlik araştırmaları mutlaka yapılıyordur. Ancak sakıncalı durumlarda olan kişilerin sayısı çok az da olsa bu kişiler var ve "her zaman olabilir" düşüncesiyle asker, her zaman kendini zor duruma düşürecek istihbarat bilgilerine karşı yasaklayıcı tedbirleri almak zorundadır.

Operasyonlarda birliğin yer tespiti, kaç personel olduğu ne amaçla orada bulundukları gibi bilgiler günümüzde özellikle terör örgütünün çok işine yarar. Bu bilgileri sağladıklarında kötü niyetli kişilerin karşı eyleme geçmelerini kolaylaştırır.

Askerler; nöbet tutarken, operasyonlara katılırken veya sınır bölgelerinde görev yaparken her an düşman saldırısı, terör eylemi veya başka bir tehlike ile karşılaşabilir.

Askerlerin görevlerini yerine getirirken dikkatli, uyanık ve disiplinli olmaları gerekir. Ancak son yıllarda, akıllı telefonların yaygınlaşması ve sosyal medyanın cazibesi, askerlerin görev bilincini zayıflatmış ve görevlerini ihmal etmelerine neden olmuştur.

Bazı askerler, nöbette yasak olmasına rağmen telefon ile sosyal medyada gezinmekte, video izlemekte, oyun oynamakta veya arkadaşlarıyla mesajlaşmaktadır. Bu davranışlar, askerlerin dikkatini dağıtmakta, görev alanlarını ihmal etmelerine, emirlere uymamalarına ve disiplinsizlik yapmalarına yol açmaktadır.

Bu durum, askerlerin hem kendi güvenliklerini hem de vatan savunmasını tehlikeye atmaktadır. Nitekim geçmişte yaşanan bazı olaylar, nöbette telefon kullanan askerlerin pusu yemelerine, rehin alınmalarına, şehit olmalarına veya yaralanmalarına neden olduğunu göstermektedir.

Yakın zamanda siz de biliyorsunuz ki bazı askerlerin TikTok paylaşımları gündem olmuştu.

Akıllı telefonlar; ışık, ses veya sinyal yayarak, düşmanın taktiksel cihazlar ile kamufle olan askerleri fark etmesine ve saldırmasına sebep olabilir.

Gece karanlığında kamufle olan askerler, telefon kullanma durumlarında telefon ekranından oluşabilecek en ufak ışık kolayca fark edilmektedir. Bu ufak ışık, düşmanın askerlerin konumunu belirlemesine ve ateş açmasına imkân vermektedir.

Diğer bir sebebi sizin de tahmin edebileceğiniz üzere ses. Genelde operasyon olsun, nöbet olsun benzeri durumlarda sessiz ortamlar oluşur. Âdeta nefes sesinizi bile duyarsınız. Böyle bir ortamda da neredeyse her şeyde bir bildirim sesi bulunan akıllı telefonların en ufak bir çıt sesinde düşmanın yerinizi tespit etmesine olanak sağlarsınız.

Bu olay tek bildirim sesleriyle sınırlı da değil. En düşük ses bile olsa açıp bir video izlemek, ses kaydı dinlemek ya da oyun oynamak gibi başka sebepler de sayılabilir.

Ayrıca akıllı telefonlar sinyal yayan aygıtlardır. Düşman, güncel teknoloji gelişmesiyle birlikte taktiksel cihazlar (termal kamera, gece görüşü v.b.) kullanarak telefonun yaydığı sinyalden dolayı yerinizi tespit edebilir.

Terör örgütleri, şehit olan askerin telefonu ile özel konuşmalara ya da fotoğraf/video bilgilerine ulaşabilir.

Askerler, genel olarak akıllı telefonlarını hem aileleriyle hem de meslektaşlarıyla iletişim kurmak için kullanmakta. Bu sayede, askerlerin psikolojik ve sosyal destek ihtiyaçları karşılanmaktadır. Ancak askeriyede sizin de bileceğiniz üzere kullanabileceğiniz telefon, belirli bir kural çerçevesindedir.

Ama askerlerin akıllı telefon kullanması hâlinde; özel konuşmaları, fotoğrafları ve videoları, telefonun hafızasında veya bulut depolama servislerinde saklanmaktadır. Telefonlarındaki bilgiler, eğer ki şehit olurlarsa teröristler tarafından ele geçirilebilir. Böyle bir durumda sadece aileleri tehlike altına girmez aynı zamanda askeriye de risk altında olur.

Terör örgütleri, bu bilgileri hem propaganda amaçlı hem de psikolojik savaş yöntemi olarak kullanabilir, şehit olan askerlerin ailelerine veya meslektaşlarına taciz, tehdit veya hakaret içeren mesajlar gönderebilirler.

"Akıllı telefon kararı yasağı, güvenlik ve emniyet tedbiri olarak her zaman doğrudur ve mutlaka uygulanması gerekir!"

Askerî amaçlı temin edilen elektronik araçlar asker için çok iyidir ancak amacının dışında kullanılan elektronik cihazlara izin verilmemelidir. Bunun sorumluluğunu hiç kimse almak istemez.

En yüksek rütbeli askerden en düşük rütbeli askere kadar herkes bulunduğu yerin kötü bir olaya maruz kalmaması için bu konu da dikkatli olmak zorundadır.

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