Assetto Corsa Competizione, Konsollar İçin Yayınlandı

Araba yarışı simülasyonu oyunu Assetto Corsa Competizione, PC platformunun ardından PlayStation ve Xbox için de yayınlandı. PlayStation 4 Pro’da 1800p'de oynanabilen oyun, Xbox One X'te de 4K çözünürlükte oynanabiliyor.

İtalyan video oyun geliştiricisi Kunos Simulazioni, GT World Challenge’ın resmi oyunu Assetto Corsa Competizione’yi 12 Eylül 2018’de PC platformunda erken erişime açmıştı. Aradan geçen zamanda geliştirilen ve yeni içerikler eklenen oyun, bugün Xbox One ve PlayStation 4 platformları için yayınlandı.

Yapımcı ve oyun tasarım direktörü Davide Brivio, Assetto Corsa Competizione'nin PlayStation 4 Pro’da 1080p’de sorunsuz bir şekilde çalışabileceğini söylüyor. Bununla birlikte oyunun 1800p çözünürlükte çalışacağı bir 4K modu da olacak. Öte yandan oyunun Xbox One X’te gerçek 4K çözünürlükte çalışabileceği söyleniyor.

Assetto Corsa Competizione nasıl bir oyun?

Resmi GT World Challenge oyunu Assetto Corsa Competizione, Kunos Simulazioni tarafından geliştirilen araba yarışı simülatörü türünde bir oyun. Unreal Engine 4 motorunun da etkisiyle etkileyici grafikler ve çevre atmosferleri sunan oyun, son dönemlerde yarış tutkunlarının favori oyunlarından biri hâline geldi desek yanlış olmaz.

Gerçekçi yarış simülasyonu oyununda, FIA GT 3 şampiyonasıyla birlikte oyunculara gerçekçi bir deneyim yaşatacak sürücüler, takımlar, araçlar ve pistler yer alıyor. Assetto Corsa Competizione’de oyuncular, farklı hava koşulları ve rekabetçi gece yarışlarının da yer aldığı birçok mücadeleye katılabiliyorlar.

Ferrari, Lamborghini, Aston Martin ve daha pek çok lüks aracın yer aldığı Assetto Corsa Competizione’de diğer GT yarış araçları da bulunuyor. Bir süredir Steam üzerinde oynanabilen oyun, gerçekçi grafikler ve rekabetçi modların yanı sıra uygun fiyatıyla da oyuncuların beğenisini kazanmayı başarmıştı.

Assetto Corsa Competizione, PC platformunda geçen bir yılı aşkın sürenin ardından şimdi de konsollar için yayınlandı. Konsollar için yaklaşık 10 GB boyutunda olan oyun; PlayStation Store’da 299 TL’den, Microsoft Store’da 238,75 TL’den listeleniyor.