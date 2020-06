Yayınlanmamış Lord of the Rings Oyununun Görselleri

Sinema ve edebiyat dünyasının en büyük markalarından bir tanesi olan Lord of the Rings, oyun dünyasında da birçok kez yerini almıştı ancak bu oyunlardan bir tanesi hiçbir zaman oyuncularla buluşmadı. Bugün, yayınlanmayan o oyuna dair görseller ortaya çıktı.

10 yıldan uzun bir süre önce geliştirilen ancak hiçbir zaman oyunculara sunulmayan bir Lord of the Rings oyununa ait görseller yayınlandı. Traveller's Tales’in eski yöneticisi Jon Burton, YouTube kanalı Game Hut’ta Xbox 360 için geliştirilen ve Peter Jackson’ın uyarlamasına sadık kalan projenin görsellerini yayınladı.

Orijinalinde proje, bir LEGO oyun geliştiricisinin o zaman için vizyona girecek olan Hobbit filmini nasıl uyarlayabileceğini gösteriyordu. Jon Burton’ın 1 milyon doları aşan bu projesi hiçbir zaman tam sürümüne ulaşmadı.

Gün yüzüne çıkmayan Lord of the Rings oyunu:

Lord of the Rings oyununun prototipi, filmin farklı açılarını yeniden gösteriyor ki bunların oldukça başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Oyunda, oyuncunun Frodo’yu canlandırarak içeri sızdığı, saklandığı, taş atarak düşmanların dikkatini dağıttığı, ağaçlara tırmandığı, kartal görüşünü kullandığı, düşmanların üstüne zıpladığı ve onlarla savaştığı gizlilik odaklı bölüm bulunuyordu.

Lord of the Rings’in ikinci demosundaysa Gandalf ve Saruman arasında Isengard’da gerçekleşen savaş yer alıyordu. Üçüncü bölümde Frodo’nun Kara Süvari’den (The Black Rider) kaçtığı başka bir gizlilik bölümü vardı. Oyuncular Nazgûl’e yakalanırlarsa Tek Yüzük’e (The One Ring) karşı koymaları gerekiyordu. Tüm bunlara ek olarak Gandalf ve Balrog’un arasındaki savaş da oyunda yer alıyordu.

Traveller's Tales’in yarattığı tek şey bunlar da değildi. Tüm seviyelerin yanı sıra çeşitli teknoloji demolarının yer aldığı Lord of the Rings prototipi de bulunuyordu. Bunların arasında Aragorn ve Uruk-hai arasındaki bir dövüş, Frodo ve Sam’in Fırtınabaşı’nda (Weathertop) Nazgûl’den kaçışları, giriş bölümünü yeniden oluşturmak için devasa bir savaş ve Sam ve Frodo’nun Shire’ı keşfi yer alıyordu.

Tabii bunların hiçbiri oyuncularla buluşamadı. O dönemki yönetmen Guillermo Del Toro, demodan oldukça etkilense ve Hobbit uyarlaması için onay verse de Warner Bros. aynı fikirde değildi. Burton, Warner Bros.’un film temelli bir oyun değil, aynı dünyada ve aynı dönemde geçen bir oyun istediklerini söyledi.