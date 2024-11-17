Asus ROG Phone 9 ve 9 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı

Asus'un yeni oyuncu telefonu serisinin çıkışına sayılı günler kala telefonların özellikleri sızdırıldı.

Oyuncu akıllı telefonu pazarının önemli aktörleri arasında yer alan Asus ROG Phone serisinin yeni üyeleri olacak ROG Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'nun 19 Kasım'da tanıtılması bekleniyor. Resmi tanıtıma iki gün kala bu modellerin özellikleri ve renk seçenekleri sızdırıldı.

YTECHB'in haberine göre ROG Phone 9 ve 9 Pro'nun özellikleri, renk seçenekleri ve kutu içerikleri belli oldu. Burada yer almayan tek bilgi ise batarya kapasiteleri oldu. İki modelin batarya kapasitelerinin birbirinden farklı olabileceğini hatırlatalım.

İşte Asus Rog Phone 9 ve ROG Phone 9 Pro'nun özellikleri

Özellik ROG Phone 9 ROG Phone 9 Pro Ekran 6.78-inç PMOLED, 2448 x 1080 piksel, 120 Hz yenilenme 6.78-inç PMOLED, 2448 x 1080 piksel, 120 Hz yenilenme İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Qualcomm Snapdragon 8 Elite GPU Qualcomm Adreno 830 Qualcomm Adreno 830 RAM 12GB 16GB Ana Kamera 50MP 50MP Ön Kamera 32MP 32MP İşletim Sistemi Android 15 Android 15

Telefonun temel modeli 12GB RAM ile gelirken Pro modelde 16GB RAM olduğu dikkat çekiyor. Ayrıca bu modellerin kamera özellikleri hakkında da çok bir detay paylaşılmadığını görüyoruz. İddialara göre telefonun boyutları 163,77 x 76,78 x 8,9 mm olacak ve telefonlarda Android 15 işletim sistemi bulunacak.

Ayrıca telefonun kutusu da oldukça dolu olacak. Asus kutuya 65W şarj adaptörü, AeroActive Cooler X Pro, SIM kart çıkarma iğnesi, USB-C'den USB-C'ye kablo ve Aero Case kılıf da koyacak. Temel modelde şarj adaptörü ve AeroActive Cooler X Pro bulunmayacak.

Son olarak her iki modelde de NFC desteği, Bluetooth ve Wi-Fi 7 bağlantısı ve 3.5 mm kulaklık girişi ile gelecek. Her iki modelde de Fırtına Beyazı ve Hayalet Siyahı renk seçenekleri bulunacak.