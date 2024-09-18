ASUS, yapay zekâ desteğine de sahip olan yeni dizüstü bilgisayarı ZenBook 14 Air'i duyurdu. Ultra ince dizüstü bilgisayar, yüksek performansı ile de mest edecek gibi görünüyor.

Tayvanlı teknoloji devi ASUS, yeni bir dizüstü bilgisayar arayışında olanları mest edecek bir hamle yaptı. Şirket, "ZenBook 14 Air" isimli yeni dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. Dikkat çekici özelliklerle donatılan dizüstü bilgisayar, çok satanlar listesine girmeyi başaracak gibi görünüyor.

Adından da anlaşılabileceği üzere 14 inç boyutlu bir ekranla donatılan dizüstü bilgisayar, 2.8K çözünürlük sunuyor. 120 Hz tazeleme oranı ve 0,2 ms gecikme süresine sahip olan OLED ekran, 600 nit tepe parlaklık değerine sahip ve DCI-P3 renk uzayının yüzde 100'üne destek veriyor.

Karşınızda ASUS ZenBook 14 Air

4.8 GHz'de çalışabilen Intel Core Ultra 7 işlemci ile donatılan dizüstü bilgisayar, 32 GB'ye kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB SSD ile eşleştirildi. Intel Xe grafik kartıyla desteklenen ASUS ZenBook 14 Air, 115 TOPS yapay zekâ kapasitesine de sahip. Bilgisayarın 72 Wh kapasiteli bataryası ise 22 saate kadar kesintisiz kullanım imkânı sunuyor.

ASUS'un yeni dizüstü bilgisayarı, metal tasarımı ile de oldukça etkileyici. Açıklanan resmî verilere göre bu dizüstü bilgisayar, sadece 1,1 santimetre kalınlığında. Üstelik bu kısıtlı alana rağmen oldukça iyi bir soğutma sistemi de oluşturuldu. Bir çift fan ile donatılan dizüstü bilgisayarda ultra ince buhar odaları da bulunuyor.

ASUS tarafından yapılan açıklamaya göre ZenBook 14 Air, 1.270 dolar karşılığında ön siparişe açılmış durumda. Şimdilik sadece Çin'de satın alınabilen dizüstü bilgisayarın küresel pazarlara ne zaman açılacağı henüz belli değil.