Asus'un merakla beklenen yeni oyun telefonu ROG Phone 9 Pro'nun ekran yenileme hızına yönelik yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Yakında piyasaya sürülecek olan Asus ROG Phone 9 Pro oyun odaklı telefon arayanlar için bir numaralı tercih hâline gelecek gibi görünüyor. Telefonun ekran yenileme hızına dair ortaya çıkan yeni gelişmeler, bugüne kadar piyasaya sürülen telefonlar arasında en yüksek yenileme hızına sahip telefonun Asus ROG Phone 9 Pro olacağını gösteriyor.

Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo'da sızıntılarıyla ünlü Digital Chat Station'ın' yaptığı paylaşıma göre Asus ROG Phone 9 Pro'nun ekranı 185Hz yenileme hızına sahip olacak.

185Hz yenileme hızı, oyun telefonları için bile oldukça yüksek bir seviye. Günümüzde birçok amiral gemisi telefon 120Hz yenileme hızıyla gelirken, bazı markalar 144Hz ile sınırları zorluyor. Asus'un yeni modeli ise bu sınırları daha da aşarak oyun deneyimini çok daha akıcı hâle getirmeyi hedefliyor.

185Hz yenileme hızı ile benzersiz bir oyun deneyimi sunacak

Bilmeyenler için yüksek yenileme hızı, ekrandaki görüntülerin çok daha hızlı ve net bir şekilde değişmesini sağlıyor, böylece özellikle oyun oynarken veya hareketli görüntüler izlerken kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Günümüzde 240Hz yenileme hızına sahip Japonya pazarına özel Sharp Aquos Zero2 gibi modeller de bulunuyor ancak bu cihazlar global pazarlarda piyasaya sürülmediği için Asus ROG Phone 9 Pro'nun "dünya çapında piyasaya sunulan en hızlı yenileme hızına sahip telefon" unvanını elde edeceği düşünülüyor.

Digital Chat Station’ın açıklamalarına göre Asus'un yeni telefonu sadece yenileme hızıyla değil, aynı zamanda ısı yayma teknolojisiyle de iddialı olacak. Asus’un ROG Phone 9 Pro’da oyun performansını zirvede tutmak için iyi bir ısı dağılımı performansını sunacağı söyleniyor. Bunlara ek olarak telefonun suya ve toza karşı IP68 sertifikasına sahip olacağı ve Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciyle geleceği belirtiliyor.

Asus’un yeni nesil oyun telefonu olan Asus ROG Phone 9 Pro ve ROG Phone 9, 19 Kasım’da piyasaya sürülecek.