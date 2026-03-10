Atalanta-Bayern Münih Maçı Tabii Spor'dan Canlı Nasıl İzlenir?

Şampiyonlar Ligindeki Atalanta-Bayern Münih maçı canlı izlemek için Tabii yayın bilgilerini sizinle paylaşıyoruz. İşte Tabii Spor canlı izlemek için gereken tüm detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Saat 23.00’te başlayacak mücadele öncesinde, karşılaşmayı tabii platformu üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için gerekli üyelik seçenekleri ve erişim detaylarını bir araya getirdik.

Türkiye’de tabii üzerinden yayınlanacak karşılaşma öncesinde, platformu kullanmak isteyen izleyiciler için üyelik süreci, paket kapsamları ve ücretlendirme modeli gibi temel bilgileri bu içerikte derledik.

Atalanta-Bayern Münih maçı Tabii Spor canlı izlemek için gerekenler:

Tabii platformuna üye olmak için öncelikle platformun resmi internet sitesini ziyaret edebilir ya da mobil uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. Ana sayfaya girdikten sonra karşınıza çıkan “Üye Ol” veya “Keşfetmeye Başla” seçeneğini kullanarak kayıt sürecini başlatmanız gerekiyor. Açılan kayıt formunda ad-soyad, e-posta adresi ve şifre gibi temel bilgileri doldurduktan sonra, e-posta adresinize gönderilen doğrulama kodunu onaylayarak hesabınızı aktif hâle getirebilirsiniz. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından tabii hesabınız kullanıma açılır ve platformdaki ücretsiz içerikleri izlemeye hemen başlayabilirsiniz.

Burada önemli bir detayı da hatırlatmakta fayda var: tabii platformunda spor içerikleri için ayrı bir “spor paketi” sunulmuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi karşılaşmalarının büyük bir bölümü platformun Premium aboneliği kapsamında yayınlanıyor. Öte yandan bazı maçlar TRT’nin televizyon kanalları aracılığıyla şifresiz olarak izleyiciyle buluşabiliyor. Bu nedenle tabii üzerinden tüm spor yayınlarına erişmek isteyen kullanıcıların Premium abonelik seçeneklerini değerlendirmesi gerekiyor.

Peki Atalanta-Bayern Münih maçı canlı izlemek için Tabii Spor premium paket nasıl alınır?

Tabii Premium aboneliği almak için öncelikle tabii.com adresine giderek ya da platformun mobil uygulamasını açarak hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Eğer daha önce hesap oluşturmadıysanız kısa bir kayıt işlemiyle yeni bir kullanıcı hesabı açabilirsiniz. Ardından profil menüsünde yer alan “Abonelik” bölümüne girerek Premium paket seçeneğini tercih etmeniz ve ödeme adımını tamamlamanız yeterli oluyor. Bu işlemlerin ardından Premium üyelik aktif hâle geliyor.

Premium aboneliğin aktif olmasıyla birlikte kullanıcılar reklamsız izleme, çevrimdışı indirme gibi ek özelliklerin yanı sıra platformda yer alan spor yayınları da dahil olmak üzere daha geniş bir içerik kütüphanesine erişebiliyor. Tabii’nin Premium paketi için belirlenen aylık abonelik ücreti ise 99 TL olarak sunuluyor.

Tabii’de spor dışında ne gibi içerikler var?