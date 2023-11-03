Atatürk'e benzeyen adam olarak bilinen Serdar Görel'in, Cumhuriyet Bayramı'nda 500 bin TL hediye topladığı iddiası ortalığı karıştırdı. Peki TikTok canlı yayınında gerçekten böyle bir para toplanmış olabilir mi?

Gün geçmiyor ki güzel ülkemizde garip bir mesele gündem olmasın. Bu kez konuğumuz, Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çeken Serdar Görel isimli vatandaş. Görel, zaten uzun zamandır "ünlü" olan isimlerden bir tanesi. İnternet kullanımının yaygınlaşması, Serdar Görel'i internet fenomeni hâline getirdi.

Serdar Görel, son yılların en popüler sosyal ağlarından TikTok'ta düzenli olarak canlı yayın gerçekleştiriyor. Cumartesi ve pazar günleri saat 14.00'te başlayan düzenli yayınlar, 2 saat boyunca devam ediyor. Buraya kadar herhangi bir sorun yok. Neticede dileyen herkes, TikTok'ta canlı yayın yapabilir. Bu meselenin bizim haberimize konu olmasının nedeni ise Görel'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir canlı yayın.

Bir saat içerisinde 500 bin TL civarında para topladığı iddia edildi!

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde TikTok'ta bir canlı yayın gerçekleştiren Serdar Görel ile ilgili çarpıcı bir iddia dile getirildi. Sosyal medyada kısa bir süre içerisinde gündem olan iddiaya göre "Atatürk'e benzeyen adam" sadece 1 saatlik TikTok yayınında 500 bin TL değerinde hediye topladı. Tabii bu olay, sosyal medyada gündem oldu.

O canlı yayından paylaşılan bir kesit:

Çok sert tepkiler var...

Serdar Görel'in TikTok'ta yaptığı yayın, popüler mikroblog platformu X'te büyük tepki topladı. Pek çok kişi, bunun bir sömürü olduğunu belirtti. Görel'in tutuklanması gerektiğini isteyenlerin sayısı da az değildi. Bazıları ise Görel'in bir suçu olmadığını söylüyordu. Gelin o tepkilere bakalım:

Peki gerçekten bu kadar yüksek bir meblağ toplanmış olabilir mi?

Serdar Görel'in söz konusu yayında topladığı iddia edilen 500 bin TL'lik (bazı kaynaklar 1 milyon TL'den bahsediyorlar) meblağ gerçek olabilir mi? Açıkçası, Görel tarafından bir açıklama gelmezse bununla ilgili bir şey söylemek çok da mümkün değil.

Ancak TikTok kazanç hesaplaması yapabilen birkaç hesaplama sitesi bulduk ve Görel'in profilindeki bilgileri girerek, birkaç tahmini sonuca ulaştık. TikTok kazanç hesaplaması yapan araçlara göre bu internet fenomeni, yayın başına tahmini olarak 220 dolar (bugünün kuruyla yaklaşık 6.250 TL) kazanıyor. Tabii bunun ortalama bir değer olduğunu unutmamak lazım. Gerçek kazanç tutarı bundan düşük veya yüksek olabilir.

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