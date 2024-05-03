ATM’ler kuşkusuz ki hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırıyor? Peki onları nasıl daha pratik kullanacağınızı biliyor musunuz?

Bankaya gitmeden, sıra beklemeden veya gişe memuru ile muhatap olmadan birçok işlemi gerçekleştirebileceğiniz ATM’ler bazı kolaylıklar sunuyor.

Hele ki bazı bankaların yaptığı ortak ATM anlaşmalarında ücret ödemeden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bir daha ATM’ye gittiğinizde aklınızda olması gerekenleri açıklıyoruz.

Özel bankaların ortak ATM’lerinde ücretsiz işlem hakkınız var.

DenizBank, TEB ve QNB Finansbank’ın güçlerini birleştirerek ortaya çıkardığı Tek ATM platformu sayesinde bu kartlardan biriyle diğer bankaların ATM’sinden ayda 3 defa ücretsiz para çekebilir, kredi kartı borcunuzu ödeyebilir veya para yatırabilirsiniz.

Bu bankaların ATM’lerinde hesap bakiyesi, kredi kartı borcu veya limitini ise adet sınırı olmadan ücretsiz şekilde sorgulayabiliyorsunuz.

Odeabank ise ayrıca bir özellik sunuyor. Tüm banka ATM’lerinden para çekme ve yatırma ile bakiye sorgulama işlemlerinizi ayda 5 kez ücretsiz olarak yapabiliyorsunuz.

Aynı durum kamu bankaları için de geçerli hem de sınırsız.

Ortak ATM platformuna dahil olan kamu bankaları arasında VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bankası, PTT, Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası bulunuyor.

Bu kartın müşterilerinden biri iseniz diğer bankaların ATM’lerinden ücretsiz olarak para çekme ve yatırma, bakiye sorma, kredi kartı borcu ödeme, kredi kartı borç ve limit sorgulama, şifre işlemleri yapabiliyorsunuz.

Yapı Kredi, engelli vatandaşlara ve yaşlılara kolaylık sunuyor.

Eğer Yapı Kredi müşteri iseniz ve engel durumunuz banka kayıtlarında mevcutsa diğer bankaların ATM’sinden para çekme ve yatırma, bakiye sorgulama, kredi kartı borç ödeme ve kredi kartı borç sorgulama işlemlerini ücretsiz halledebiliyorsunuz. Bu ayrıcalık, 70 yaş üzerindeki Yapı Kredi müşterileri için de geçerli.

ATM’de işlem yapmak için karta ihtiyacınız yok.

Bazı banka kullanıcıları bu özelliği bilse de bazıları aktif olarak kullanmaya başlamamış olabilir. Tüm bankaların ortak QR kod sistemine geçmesi ile ATM’lerden telefonunuzla QR kodu okutarak para çekme ve yatırma gibi bazı işlemleri yapabilirsiniz. Bankanın mobil uygulamasını kullanarak da birçok işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu özelliği ortak ATM’lerde de kullanabilirsiniz ancak bazı bankaların diğer banka müşterilerinden komisyon aldığını da unutmayın.

Telefonlarınıza TL yükleyebilirsiniz.

Birçok banka, o bankanın müşterisi olmasanız bile Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarına TL yüklemenize izin veriyor. Yani bir anda kontörünüz bitti ve acilen birisini aramak istiyorsanız en yakın ATM’den de işinizi çözebilirsiniz.

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