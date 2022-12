Avatar'ı bir seriye dönüştüren Avatar: The Way of Water, artık haftaya vizyona giriyor. Film hakkındaki ilk tepkilerse bugün basın mensuplarından geldi.

Avatar’ın 13 yıldır beklenen devam filmi en sonunda geliyor. Avatar: The Way of Water adıyla yayınlanacak olan film, şu ana kadar yayınlanan fragmanlarıyla heyecan yaratmayı başardı. Bugünse film hakkında beklenen ilk yorumlar geldi.

Avatar: The Way of Water, Londra’daki dünya prömiyerinde basına gösterildi. Merakla beklenen filmi izleyen ilk isimler, film hakkındaki yorumlarını da paylaştı. Yorumlar, filmin oldukça iyi olduğu yönündeydi. Tabii filmin öne çıkan özelliği, ilk filmde olduğu gibi görsel kalitesi oldu.

Avatar: The Way of Water’a gelen ilk tepkiler:

"İlk AVATAR'ı BEĞENEN -- ama SEVMEYEN -- biri olarak size şunu söyleyeyim: AVATAR: THE WAY OF WATER beni benden aldı. Görsellerde, hikaye anlatımında ve performanslarda son derece üstün olan devam filmi, baştan sona çenemi yerde bıraktı. James Cameron, devam filmlerinin TANRI'sıdır."

"James Cameron'ın şu anda şimdiye kadar yapılmış en iyi devam filmlerinden ikisine değil ÜÇÜNE sahip. AVATAR: THE WAY OF WATER inanılmaz. Efektler ve aksiyon nefes kesici. Ama bu kez kalbi artıran şey hikâye. Daha kişisel, karmaşık, duygusal."

"Avatar: The Way of Water, DESTANSI, MUHTEŞEM, SİNEMATİK BİR MACERADIR. Hayranlara kazanılmış ve garanti edilmiş hissettiren ve merak uyandıran bir hikâye sunarken hem aksiyon hem de yürek sunuyor. James Cameron'dan asla şüphe etme. En büyük sorun: sıradaki şey için bir sıçrama tahtası gibi geliyor."

"Avatar: The Way of Water, 3 saatten uzun, hem tatmin edici hem de hoşgörülü. Yine de üçüncünün geleceğini bilmeni istemekle bitiyor. Sürekli bir görsel şölen, kare hızında yaratıcı oyunlar ve asla sıkıcı değil. Genel olarak beğendim."

"AVATAR: THE WAY OF WATER: Evet, asla James Cameron'a karşı iddiaya girmeyin. Abartıdan kaçınmaya çalışıyorum ama teknik ve görsel açıdan hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu çok zor. Belki aşırı zor. Bazen bir Pandora balığına baktığım için olay örgüsünü kaçırıyorum."

"AVATAR: THE WAY OF WATER James Cameron'ın en tatlı, en nazik, en kişisel filmi olabilir. Muhtemelen en duygusalı bile. Kendisinin en büyük hitlerini tekrar ziyaret ediyor, ama her zaman tamamen samimi. Pandora'dan asla ayrılmıyor. Bu aileyi seviyor. Sonunda ben de sevdim."

"James Cameron'ın Avatar: The Way of Water filmi, teknik ve duygusallık arasında harika bir denge kuran muazzam bir film yapımcılığı başarısıdır. 48 fps 3D deneyimi, şimdiye kadar gördüğüm en şaşırtıcı gerçekçilik deneyimlerini içeriyor. T2'yi ilk kez izleyen bir çocuk gibi hissettim. Şaşırtıcı."

"Avatar The Way of Water: James Cameron'a karşı bahse girecek kadar aptal olduğunuzu hayal edin. Veya genç uzaylı Sigourney Weaver. Veya papirüs altyazılı dev balinalar. İlkinden bir ışık yılı daha iyi ve çağların en iyi sinema deneyimlerinden biri. Dijital içerikler bir hendekte ölü bulundu."

"Avatar: The Way of Water'ın olağanüstü olduğunu söylemekten mutluluk duyuyorum! Avatar'dan daha büyük, daha iyi ve daha duygusal olan film, görsel olarak nefes kesici, içgüdüsel ve inanılmaz derecede sürükleyici. Hikaye, gösteri, maneviyat, güzellik - bu film yapımı ve hikaye anlatımının mutlak en iyisidir."

"AVATAR: THE WAY OF WATER hayatımda gördüğüm en inanılmaz görsel efekt ile nefes kesecek kadar güzel (3D olarak izledim); hikayenin kendisi ilkinden daha zayıf ve 3 saat ve 10 dakikada uzatılmış gibi geliyor ancak izlemek her zaman harika ve son saat harika."

"Yaratıcılarının sinemasal yenilik konusunda verdiği her çılgın sözü yerine getiren Avatar: The Way of Water'ın katıksız ölçeği beni hayrete düşürdü. Özellikle sualtı olayları akıllara durgunluk veriyor. Ama aynı zamanda Cameron'ın alamet-i farikası haline gelen türden devasa, destansı bir film yapımı."

"AVATAR: THE WAY OF WATER, Pandora'da teknik olarak harika yeni bir su kültürü sunuyor. James Cameron'ın diyaloğu hâlâ sorunlu ama bizi yeni karakterlere ve yaratıklara duygusal olarak yatırırken hikaye anlatımı yükseliyor. Beklemeye değen samimi, çarpıcı bir destan."

"James Cameron'ın Avatar: The Way of Water'ı başka bir gezegende çektiğine neredeyse ikna oldum. Film kesinlikle büyüleyici ve sürükleyici. Uzun ama baştan sona tamamen meşguldüm. 13 yıl önceki Avatar'da olduğu gibi, bu film sinematik bir başarı ve mutlaka görülmesi gereken bir şey!

Tabii bu tepkiler hakkında bilmeniz gerekenler de var:

Avatar: The Way of Water’dan bağımsız olarak şunu hatırlatmalıyız ki prömiyer sonrası paylaşılan yorumlar, filmler yayınlandığında zaman zaman izleyicide aynı izlenimi oluşturamıyor. Bunun son örneğini de Black Adam filminde görmüştük.