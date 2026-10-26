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Avengers: Doomsday’den Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi [Video]

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Avengers: Doomsday filminden beyzbol ligi MLB iş birliği kapsamında yepyeni bir tanıtım fragmanı yayımlandı.

Avengers: Doomsday’den Yepyeni Tanıtım Fragmanı Geldi [Video]
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Marvel Sinematik Evreni’nin yeni büyük filmi Avengers: Doomsday’in çıkışına artık kısa bir süre kaldı. Aralık ayında bizlerle buluşacak filmde, Robert Downey Jr.’ın Doktor Doom olarak geri döndüğünü göreceğiz. Bekleyiş sürerken geçtiğimiz hafta sonu heyecanı iyice artıran bir gelişme yaşandı.

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Marvel, Beyzbol Ligi MLB ile gittiği iş birliği kapsamında Avengers: Doomsday filminden yepyeni bir tanıtım fragmanını bizlerle buluşturdu. Beyzbol ögelerinin dahil edildiği fragman, filme kısa da olsa yeni bir bakış atmamızı sağlıyor.

Avengers: Doomsday’den yayımlanan yeni tanıtım fragmanı

Yeni teaser, Tampa Bay Rays ile Milwaukee Brewers arasında oynanan serinin 1. karşılaşması sırasında yayımlandı. Klipte, Fantastik Dörtlü’nün lideri Mister Fantastic karakteriyle Pedro Pascal sembolik ilk atışı gerçekleştirmek üzere sahaya çıktığı ve Human Torch rolündeki Joseph Quinn’in karşıladığı görülüyor.

Daha sonrasında ise filmden bazı sahnelere yer veriliyor. Kaptan Amerika olarak geri dönecek Steve Rogers, Robert Downey Jr.’ın Doktor Doom’u, Thor, Ant-Man ve daha birçok karakter kısa tanıtımda görünüyor.

Tıpkı önceki Avengers filmleri gibi Doomsday de âdeta bir yıldızlar geçidi. Yapımda Robert Downey Jr., Chris Evans, Pedro Pascal, Chris Hemsworth, Joseph Quinn, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach, Tenoch Huerta, Simu Liu, Letitia Wright, Danny Ramirez, Winston Duke, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden Channing Tatum gibi birbirinden ünlü isimler olacak.

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