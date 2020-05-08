Bu zorlu günlerde izleyecek film ve dizi kalmadı diyorsanız, az sonra size aktaracağımız film indirme sitesi listemize bir göz atın deriz. Mobil ve bilgisayardan film indirmek isteyenler için içerisinde eski de olsa güzel de bulabileceğiniz, güvenilir sitelerin yer aldığı bir liste hazırladık.

Film indirmek istiyorsanız genellikle ücretli üyelik oluşturmanız gereken platformlara yönelmeniz gerekiyor. Ancak internette birçok ücretsiz film indirme sitesi de var. İçerisinde Amerikan sinemasının eski filmlerinin de yer aldığı sitelerde, Bollywood filmlerini de bulabiliyorsunuz. Liste bir hayli geniş olunca, seçim yapmak da biraz zorlaşıyor. Günün sonunda filmleri indirebilirsiniz.

Film indirmek için tamamen yasal ve güvenilir siteleri kullanmanız sizin için her zaman daha iyi olacaktır. Korsan siteler veya torrent ile indirilen filmler, sadece bilgisayarınız için değil aynı zamanda kişisel bilgileriniz için de bir tehdit oluşturuyor. Bunu çözmenin en iyi yolu ise mobil üzerinden de film indirebileceğiniz sitelerden, güvenilir işlemler yapmak. Gelin bu film indireme siteleri neler, beraber bakalım.

En iyi film indirme siteleri:

YouTube

Retrovision

Sony LIV

Internet Archive

Open Culture

Classic Cinema Online

Eski korku ve batı filmlerini seviyorsanız, Classic Cinema Online sizin için iyi bir tercih olabilir. İçerisinde yüzlerce filmin yer aldığı Cinema Online, bazı filmleri YouTube üzerinden takipçilerine sunuyor. Sizlerde bu filmleri bir eklenti yardımıyla indirebilirsiniz. Filmlere daha sonra altyazı da ekleyebiliyorsunuz. Bunun için Google’da filmin adını yazarak altyazısını bulabilirsiniz.

İçerisinde 1,150’den fazla film bulunan Open Culture, aslında eski kültür ve sanat filmlerini izleyenlerle buluşturuyor. Sitenin ücretsiz olarak yayınladığı filmler, YouTube üzerinden izlenebiliyor ve indirilebiliyor. Bunun için yine tarayıcınızda bir eklenti kurabilir veya ek bir site üzerinden indirebilirsiniz. Filmlerin altyazılarını aratarak varsa filmlere ekleyebilirsiniz. Sitedeki filmler İngilizce öğrenmek isteyenler için de ideal diyebiliriz.

Film, dizi, televizyon programları ve daha fazlasını bulabileceğiniz, altın değerinde bir film indirme sitesi. Bu ek kategorilerin içerisinde eski radyo programları dahi yer alıyor. Bu nedenle siteye girdikten sonra içerisinde kaybolma ihtimaliniz çok yüksek diyebiliriz. Bu eski kayıtları indirmek de, site ve mobil üzerinden girdiğiniz zaman mümkün oluyor. Nostalji sevenler için iyi bir platform.

Bollywood filmleri hayranlarını sevindirecek bir site ile devam ediyoruz. Sony LIV içerisinde birçok ücretsiz Hindistan yapımı filmi izleyebilirsiniz. Filmlerin yanında birçok dizi de sitede yer alıyor. İçerikleri indirmek için üyelik oluşturmanız gerekiyor. Bazı içerikler ise premium olarak seçilmiş. Bu içerikleri izlemek ve indirmek için premium hesap olmanız gerekiyor. Programsız film indirmek isteyenler için güzel bir seçenek.

Film indirme sitesi listemize klasik Amerikan filmlerini bulabileceğiniz Retrovision ile devam ediyoruz. Birçok filmi YouTube kanalı üzerinden ücretsiz olarak yayınlıyor. Eski filmleri seviyorsanız, YouTube kanallarını bir ziyaret etmenizi tavsiye ederiz. Filmleri indirmek için ekstra bir eklenti veya site kullanmanız gerekiyor. Çocukların İngilizce öğrenmesi için kullanabileceğiniz güzel bir çizgi film arşivi de var.

YouTube:

YouTube başlı başına bir dünya. Bu dünyanın içerisinde birçok film, dizi veya belgesel bulabilirsiniz. Bazı kanallar ise bu filmleri ücretsiz bir şekilde indirmeniz için paylaşıyor. YouTube üzerinde bu tarz kanalları bulup filmleri indirebilirsiniz. İndirme işleminden sonra Google’da filmin altyazısını aratarak, altyazı da ekleyebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey ise her film indirmeye açık değil. YouTube'da ücretiz film izleyebileceğiniz, yayınlamamak şartıyla indirebileceğiniz bazı kanallar:

Arzu Film : Bir dönemin efsane Yeşilçam filmlerini restore edilmiş şekilde Arzu Film’in YouTube kanalında bulabilirsiniz.

: Bir dönemin efsane Yeşilçam filmlerini restore edilmiş şekilde Arzu Film’in YouTube kanalında bulabilirsiniz. Avşar Film : Yapım şirketi, kendi bünyesinden çıkan TV yapımlarını YouTube’da ücretsiz olarak paylaşıyor.

: Yapım şirketi, kendi bünyesinden çıkan TV yapımlarını YouTube’da ücretsiz olarak paylaşıyor. Fanatik Film - Yerli : Av Mevsimi, Kabadayı ve AROG çok sayıda yerli kült yapıma bu kanal üzerinden ücretsiz olarak ulaşmak mümkün.

: Av Mevsimi, Kabadayı ve AROG çok sayıda yerli kült yapıma bu kanal üzerinden ücretsiz olarak ulaşmak mümkün. 25 Film : Yine aynı şekilde çok sayıda komedi ağırlıklı yerli filme 25 Film kanalından ulaşmanız mümkün.

: Yine aynı şekilde çok sayıda komedi ağırlıklı yerli filme 25 Film kanalından ulaşmanız mümkün. TRT Televizyon : TRT’nin kendi yapımı olan tüm dizilere bu kanal üzerinden güncel olarak ulaşmanız mümkün.

: TRT’nin kendi yapımı olan tüm dizilere bu kanal üzerinden güncel olarak ulaşmanız mümkün. Erler Film Türker İnanoğlu : Erler Film bünyesinden çıkan Yeşilçam yapımları bu kanalda.

: Erler Film bünyesinden çıkan Yeşilçam yapımları bu kanalda. Timeless Classic Movies: Eski ancak unutulmayan yabancı filmlerin kanalı. Tür tür kategorilerle sayısız bir arşive sahip.

Ücretsiz film izleyebileceğiniz siteler:

puhutv

FoxPlay

Film indirme sitesi yerine ücretsiz bir şekilde izlemek isterseniz kullanabileceğiniz farklı platformlar var. İçerisinde Türkçe filmlerin de yer aldığı puhutv, FoxPlay ve Avşar Film ücretsiz izlemeler için en uygun siteler olarak göze çarpıyor. Bazı platformlarda üyelik oluşturmanız gerekebiliyor, ancak puhutv ve FoxPlay üyelik oluşturmadan da izlemenize olanak sağlıyor.

Fi ve Şahsiyet dizileriyle bir anda gündeme oturan puhutv, üyelerine ve ziyaretçilerine ücretsiz filmler ve diziler sunuyor. Bunun dışında televizyon dizilerinin tekrar bölümlerini de yine platform üzerinden izleyebilirsiniz. Diğer platformlardaki filmleri tükettiyseniz, puhutv’ye bir göz atmanızı tavsiye ederiz. Sevdiğiniz dizilerin eski bölümlerini de izleyebilirsiniz. Bu işlemleri de tamamen ücretsiz yapabilirsiniz.

Fox son dönemde başarılı dizilere imza atmaya başladı. Bunlara FoxPlay’e özel çekilen diziler de dahil. Platform üzerinden Fox’a ait tüm dizi ve programları ücretsiz bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Ayrıca içerisinde Yol Ayrımı, Hadi Be Oğlum ve Ölümü Gör gibi ücretsiz Türk filmleri de yer alıyor. Filmleri izlemek için herhangi bir hesap oluşturmanıza da gerek yok. Direkt siteye girerek izleyebilirsiniz.

Listemizde yer alan tüm platformlardan ücretsiz ve yasal olan film izleyebilir veya indirebilirsiniz. Türkçe filmler izlemek içinse ikinci bölümde bahsettiğimiz platformları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İnternetten indirdiğiniz yabancı filmlerin altyazılarına Google’dan aratarak ulaşabilirsiniz. Böylece filmlere altyazı da ekleyebilirsiniz. İzlemedik film kalmadı diyorsanız, film indirme sitesi önerileri listemize bir göz atın.