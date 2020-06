Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit Serisi Hangi Sırayla İzlenir?

J. R. R. Tolkien'in başyapıt eserleri, Peter Jackson'un yetenekleriyle beyazperdeye taşınmıştı. Bizler de Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serilerindeki filmlerin hangi sırayla izlenmesi gerektiği sorusunun cevabını sizlerle yazımızda buluşturduk.

J. R. R. Tolkien'in, kitaplarını okuyup zihnimizde canlandırdığımız Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serileri, Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlandığında çoğu kimsenin hayal bile edemeyeceği şekilde tasvir edilmişti. Hollywood ve 21. yüzyıl için de bir mihenk taşı olan ve görsel efektleri ile izleyicilerine adeta büyüleyen Yüzüklerin Efendisi üçlemesi ardından Hobbit serisi ile serüveni devam ettirdi.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisi izlemek için aslında belli bir sıraya bağlı değil. Her iki seride kendi aralarında belli bir sıraya sahip olsalar da filmlerin yapım sırası ve kronolojik sırası birbirinden farklı. Böyle bir durumda da filmleri hangi sırayla izleyeceği yalnızca kişinin kendi tercihine kalıyor. Eğer filmleri yapım tarihlerine göre izlemek istiyorsanız, öncelikle Yüzüklerin Efendisi üçlemesini sırasıyla izlemeli ve ardından Hobbit üçlemesinin izlemelisiniz. Yok ben kronolojik sırayla izlemek istiyorum diyorsanız, işte o zaman Hobbit üçlemesini bitirmeli, Yüzüklerin Efendisi filmlerine bu üçlemeden sonra başlamalısınız.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisinin öyküsü:

Yüzüklerin Efendisi serisi, Bilbo Baggins'in güç yüzüğünü bulması ile başlıyor. İnsanlara, cücelere, Elfler'e ve bunların hepsine hükmedecek olan Karanlıklar Efendisi'ne yapılan yüzüklerle başlıyor. İnsanlar ve Elfler birleşip Karanlıklar Efendisi'nin meskenine gittiğinde Aragorn'un dedesi İsildur, Karanlıklar Efendisi'nin parmaklarını, babasının parçalanmış kılıcıyla koparıyor. Böylelikle yüzüğü ondan ayırınca Karanlıklar Efendisi rüzgara karışıp savruluyor.

Ancak İsildur bu yüzüğü yok etmek yerine kendine alıyor. Kazandığı zaferden geri dönerken Ork'ların saldırısına uğrayınca, yüzüğü takıp yok oluyor. İsildur derenin içine doğru kaçarken, yüzük ona ihanet edip onu terk ediyor. Yüzük onu terk ettiği için tekrar görünür oluyor. Ork'lar onu fark edip öldürüyor. Yüzük yüzyıllar boyunca suyun dibinde kalıyor. Ta ki Gollum'un eline geçene kadar. Gollum yüzüğün büyüsüne kapılıyor, bir dağın dibine saklanıyor. Hikayenin devamında ise Frodo Baggins'in yüzüğü yok etmek için çektiği amansız yolculuk…

Hobbit'te ise Bilbo Baggins, tesadüfen Gollum'un bulunduğu dağa yolu düştüğünde yüzüğü ele geçiriyor ve ileriki zamanlarda birçok kez kullanıyor. Aynı zamanda Hobbit'te Karanlıklar Efendisi'ni de görüyoruz. Geri döndüğünü ve güç toplamakta olduğunu öğreniyoruz. Yüzüklerin Efendisi serisinde ise yeterli gücü elde ettiğine inanmış olmalı ki geri dönüyor. Filmde olanların kısa bir özetini size sunduktan sonra isterseniz, lafı daha fazla uzatmadan her iki senaryoda da hangi sırayla izlemeniz gerektiğini maddeler halinde açıkladığımız rehberimizle sizleri baş başa bırakalım.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisi hangi sırayla izlenir?

Yapım yıllarına göre kronolojik sıralama;

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012)

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013)

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Yüzüklerin Efendisi serisinin ilk filmi olan The Fellowship of the Ring yani Yüzük Kardeşliği bize çoğunlukla dünyayı tanıtmakla geçiyor. Fazla "sürprizbozan" vermeden filmin hikayesinden bahsedecek olursak. Serideki her şey Mordor’un efendisi ve kötülük kaynağı Sauron’un güç yüzükleri yapması ile başladı. Bu yüzüklerin üçü Elfler’e, yedisi Cüceler’e, dokuzu İnsanlar’a verildi. Sauron bu yüzüklerin hepsine hükmedecek tek bir yüzük daha yaptı.

Yüzüğün kendi iradesi bulunuyordu ve insanın beynini uyuşturup, istediğini yaptırabilecek güce sahipti. Isildur’un, Sauron’un yüzük takılı parmağını kesmesiyle, Sauron’un ruhu vücutsuz kaldı. O yüzük ise Lord of the Rings hikayesinin başlatan etmen oldu. Bilbo Baggins 112. yaş gününde yüzüğü yeğeni Frodo’ya bıraktı. Ayrıca bu filmde serinin bu filmine de ismini verecek olan yüzük kardeşliği de kuruldu. Yüzüğü taşıyan kişinin onu kontrol etmek için çok sağlam bir iradeye sahip olması gerekmekteydi. Yüzüğün tek amacı ise efendisi Sauron’a geri dönmektir.

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

Yüzüklerin Efendisi serisinin ikinci filmi olan The Two Towers yani İki Kule’de Ilk filmin sonunda Balrog ile dövüşürken Karanlığa düşen Gandalf, Ak Gandalf olarak geri dönüyor Serinin bu filminde yüzük kardeşliğinin gruplara dağılması ile ayrı ayrı hikayeler konu alınmaya başlanıyor. Frodo ve Sam güç yüzüğü ile birlikte Mordor’a doğru hareket etmeye başlıyorlar. Merry ve Pippin, Ork'lar tarafından kaçırılmış ve Saruman’a götürülmektedirler.

Aragorn, Legolas ve Gimli ise Ork'lar tarafından kaçırılan arkadaşlarını kurtarmak için ve Ork'ların peşine düşüyorlar. Bu filmde gerek efektleriyle gerekse etkileyici hikayesiyle sinema tarihinde önemli bir yeri olan Miğfer Dibi Savaşı da gerçekleşiyor. Bu savaş filmde Orta Dünya’nın tarihine yön veren en büyük savaşlardan birisidir.

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Yüzüklerin Efendisi filmlerinin konusunu filmlerin adıyla çok bağlantılıdır. Serinin bu filminde kralın dönüşü konu olarak ele alınmıştır, fakat geri dönecek kralın kim olduğu asıl önemli olan konudur. Serinin bu filminde Frodo ve Sam ikilisi Smeagol rehberliğinde yüzüğü yok etmek için Hüküm Dağı’na doğru yollarına devam ediyorlar. Rehberliğine güvenilmemesi gereken Smeagol’ın ise onlar için farklı planları vardır.

Diğer kahramanlarımız ise Isengard’da buluşurlar. Miğfer Dibi ve Isengard savaşlarından sonra birleşen diğer karakterler, Sauron’un bir sonraki hamlesi için son büyük savaşın gerçekleşeceği Minas Tirith’e gidiyorlar. Minas Tirith’de çağın kaderinin belirleyecek son savaş, hangi kralın dönüşünün habercisi olacağı sorusunun cevabını verecektir.

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012)

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk, J. R. R. Tolkien'in, Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin öncesinde olanları anlatan, yönetmen Peter Jackson tarafından sinemaya uyarlanan üç filmlik Hobbit macerasının ilk bölümü. Hobbit: Beklenmedik Yolculuk ile bu sefer Tolkien bizleri Bilbo Baggins'in gençliğine her şeyin başladığı yere götürüyor.

Bilbo Baggins The Shire'da huzurlu bir şekilde yaşarken günlerden bir gün hiç beklemediği bir anda büyücü Gandalf aniden ortaya çıkar ve kahramanımız Bilbo Baggins kendisini efsanevi savaşçı Thorin tarafından yönetilen 13 cücelik maceracı bir grupta buluverir. Ejder Smaug’dan Erebor’un kayıp Cüce Krallığı’nı geri almak için çıktıkları bu yolculukta çirkin Goblin’ler, Ork’lar, öldürücü Warg’lar, devasa örümcekler ve acımasız büyücülerle dolu yollardan geçeceklerdir.

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013)

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları, Hobbit üçlemesinin devam filmi olan bir yapım. The Shire'lı Hobbit Bilbo Baggins, Thorin ve beraberindeki 12 cüce ile çıktığı yolculuğu, Kuytuorman’a doğru sürdürmektedir. Ejderha Smaug’un yıllardır hüküm sürdüğü Yalnız Dağ’a ve kayıp Erebor Cüce Krallığı’na ulaşmak için atıldıkları macerada başlarına yine birçok belalar geliyor. Ormanın girişinde Büyücü Gandalf’tan ayrılmak zorunda kalan Thorin ve cüceler, dev örümcek sürüsünün ağlarından kurtulduklarını sanıyorlardı fakat savaşçı orman Elfler'inin esiri oldular.

Bu arada güçleri her geçen gün artan Azog‘un liderliğindeki Ork’lar da güvenli bir sığınak olan Elf krallığında dahi, cücelerin bir an olsun peşlerini bırakıyorlar. Hem hayatta kalma savaşı veren hem de Yalnız Dağ’a ilerlemeye çalışan cüceler ve Bilbo Baggins'i bekleyen esas ve en zorlu düşman ise şüphesiz ki ateşlerin efendisi Ejderha Smaug’dur. Kahramanlarımız filmde altınları altındaki derin uykusundan uyanan Smaug’u alt etmek ve Arkantaşı’na ulaşmak için uğraşacaklar.

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)

The Hobbit üçlemesinin son bölümü olan Hobbit: Beş Ordunun Savaşı’nda, Bilbo Baggins, Thorin ve Cüceler, Ejderha Smaug ile karşı karşıya gelip ve Gollum'dan güç yüzüğünü aldıktan sonra başlarına gelenler işleniyor. Bilbo Baggins sağ salim eve ulaşıncaya kadar onu halen daha onlarca yeni serüven bekliyor. Yurtlarına tekrar kavuşan Erebor Cüceleri, Ejderha Smaug'u Göl Kasabası'nın masum yerlileri üzerine saldıkları gerçeğinden kaçamıyorlar.

Thorin ise Arkentaşı'nı ararken ödün verdiği önemli değerlerle yüzleşmesi gerekiyor. Thorin'e yardımcı olamayan Bilbo Baggins tehlikeli seçimler yapacaktır. Sauron'un planladığı ya birleşip birlikte savaşacaklar ya da hep beraber yok olacaklar. Beş ordu toplanıp savaşa girmeye hazırlanırken Bilbo Baggins hem kendi hayatı hem de arkadaşlarını kurtarmak için savaşmak durumunda kalacaktır.

2. Hikayedeki olayların kronolojik sırasına göre;

Hobbit: Beklenmedik Yolculuk (2012)

Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları (2013)

Hobbit: Beş Ordunun Savaşı (2014)

Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001)

Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002)

Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003)

Hikayedeki olayları eğer kronolojik akışa göre izlemek isterseniz, takip etmeniz gereken liste yukarıdaki gibi olacaktır. Olayların tarihi olarak nasıl gerçekleştiğini merak ediyorsanız sıralamayı takip etmeniz sizin için faydalı olacaktır.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serisi muhteşem konusunun yanında savaş sahneleri ile de sinema tarihinin en iyi filmleri arasına girmiştir. Her ne kadar serinin ilk filminde daha çok konu üzerinde durulmuş olsa da efsanevi savaş sahneleri, sonraki filmlerin ne kadar iyi olacağının kanıtı olmaktadır. Ayrıca filmlerde kullanılan teknikler ve efektlerle daha da büyüleyici olan epik anlatımı da filmlerin bu denli sevilmesinde etkili olmuştur. Yazımızın sonunda filmleri hangi sırayla izlerseniz izleyin herbiri kesinlikle izlenmesi gereken birer başyapıt. Ayrıca Yüzüklerin Efendisi dizisi için tüm bilinenlere buradan ulaşabilirsiniz.