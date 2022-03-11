Ay'da Kargo ve İnsan Taşıyabilecek Bir Araç Geliştirildi

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi Venturi Astrolab, Ay'a yapılacak olan görevlerde kullanılması için geliştirilen gezginini tanıttı. Yapılan açıklamalarda bu aracın farklı türlerdeki kargoları ve insanları Ay yüzeyinde taşıyabileceği ifade edildi.

İnsanlığın uzay araştırmaları hızını kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde de uzay görevleri için ABD ordusunun, uzay araçlarının güvenliğini sağlamak için Ay yörüngesine ‘devriye gezmek’ amacıyla uydu göndermeyi planladığını aktarmıştık. Bunun yanı sıra uzay araştırmaları kapsamında birçok ülke ve şirket, önümüzdeki yıllarda Ay ve Mars’a ticari ve bilimsel amaçlı görevler düzenlemeyi planlıyor, buralarda varlığımızı sürdürmek için de koloniler kurmayı düşünüyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi bu görevlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi, Ay ve Mars gibi Dünya’dan farklı yerçekimine sahip yerlerde güvenli ulaşım sağlamak için üstün teknolojilere ihtiyaç duyuluyor. Şimdi de ABD merkezli bir şirketten bu konuda bir adım geldi. Venturi Astrolab havacılık ve uzay şirketi, gelecekte yapılacak olan Ay ve Mars görevlerinde kullanılabilecek bir aracını tanıttı.

Ay’ın yüzeyinde kargo ve insan taşıyabilecek

Gelen haberlere göre Venturi Astrolab; FLEX adını verdiği, Ay’ın ve nihayetinde Mars’ın yüzeyinde kargo ve insan taşımak için kullanılması planlanan yepyeni bir gezgininin tanıtımını yaptı. Açıklamalarda, NASA ve ticari uzay görevlerinde kullanılması planlanan bu araçlardan gelecekte bir filo oluşturulmasının planlandığı ifade edilirken FLEX’in insanlığın Ay ve Mars’ta uzun süre varlığını sürdürebilmek için büyük önem taşıyabileceği kaydedildi.

Açıklamalara göre şimdilik Ay’ın yüzeyine uygun olarak geliştirilen bu gezgin, ‘çömelerek’ yükleri yüzeyden kaldırabiliyor ve gövdesinde bulunan bir kısım yardımıyla taşıyabiliyor. Ayrıca FLEX’in, gerekli boyut ve şekilde inşa edilebilirse farklı türdeki yükleri taşıyabileceği, yarı-otonom manevra yapma özelliğine sahip olduğu, uzaktan kontrol edilebildiği ve mürettebatın üzerinde yolculuk etmesine olanak tanıyabildiği de gelen açıklamalar arasında bulunuyor.

Astrolab CEO’su Jaret Matthews da yaptığı açıklamalarda aracın ve şirketin hedefinin insanları yeniden Ay’a gönderme çabalarına yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Matthews ek olarak SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin uzun mesafeli araç sorununu çözdüğünü, Ay ve Mars gibi yerlerin yüzeyindeki ulaşım ve lojistik sorunları için ise kendilerinin çalıştıklarını aktardı.

FLEX, Ay’ın Uber’i olacak

Ek olarak aracın bir prototipinin üretildiği; bu prototipin ABD’nin Kaliforniya eyaletinde şirkette çalışan ve eski bir astronot olan Chris Hadfield tarafından denendiği de gelen haberler arasında yer aldı. Matthews açıklamaların devamında ise FLEX’i sürekli güncellemeye ve özelleştirmeye uygun olan modüler bir tasarımı tercih ederek oluşturmalarının, olabildiğince fazla kargo taşımasına olanak sağlamak olduğunu belirtti. Prototip testlerinden önemli dersler çıkardıklarını da aktaran CEO, aracın son hâlinin çok güçlü ve sağlam bir donanımın yanı sıra 500 kg’lık bir ağırlığa sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Son olarak FLEX’in, Ay’ın soğuk gecelerine uygun olarak tasarlanacağı ve yeterli pil kapasitesiyle de 100 ila 300 saat arasında sıcak kalmasını sağlayan özelliklere sahip olacağı ifade ediliyor. Bunun yanı sıra gezginin güneş enerjisi kullanarak enerji üretebileceği, roketler ve iniş araçları ile uzaya gönderilebileceği aktarılıyor. CEO Matthews da esprili bir şekilde FLEX’in Ay’ın UPS’i, FedEx’i ve Uber’i olabileceğini söylüyor.