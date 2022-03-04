ABD Ordusu, Uzayda Devriye Gezecek Uyduları Ay'a Fırlatacak

ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı, paylaştığı yeni bir videoyla uzaya yeni bir görevin başlatılacağını duyurdu. Görev hakkında pek bir detay bulunmasa da paylaşım, ABD ordusunun Ay'ın yörüngesinde devriye gezecek uyduları uzaya fırlatılacağını gösterdi.

Teknolojinin gelişimi, insanların uzay araştırmalarını aynı şekilde ileriye taşıyor. Bu durum da uzay görevleri ile ilgili her gün yeni bir haberin karşımıza çıkmasına neden oluyor. Bugün gelen haberler ise Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait olan Uzay Kuvvetleri’nin yeni bir Ay görevi üzerinde çalıştığını gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı’nın (AFRL) resmi YouTube hesabı üzerinden yayımlanan bir videoda yeni bir görevin duyurusu yapıldı. Açıklamalara göre ABD ordusu, Ay’ın etrafında devriye gezecek uyduları önümüzdeki yıllarda uzaya göndermeyi planlıyor.

Görevlerin güvenliğini sağlamak için uydu gönderilecek

AFRL tarafından paylaşılan video, projenin isminin ‘Cislunar Highway Patrol System (CHPS)’ olacağını duyurdu. Videoda yapılan açıklamalarda ise ABD’nin şu ana kadar yaptığı uzay görevlerinden ve planlanan bu görevin bazı detaylarından bahsedildi: “Şu ana kadar ABD uzay görevleri dünyanın 35.000 kilometre üstüne ulaştı. Hava Kuvvetleri Araştırma Laboratuvarı da bu mesafeyi 10 kat daha artırmak, ABD’nin operasyon alanını 1.000 kat genişletmek istiyor ve Ay’ın uzak tarafına erişim sağlamayı planlıyor”

Proje ile ilgili şu anlık pek fazla detay bulunmadığını söyleyelim. Ancak videoda bahsedilenlerden yola çıkarak uzay görevlerinin güvenliğini sağlamak için güçlü bir teleskopla donatılmış uyduların Ay yörüngesine gönderilebileceği söylenebilir. Ayrıca videoda; gelecekte oldukça yaygınlaşması beklenen ticari uçuşlar, Artemis gibi önemli görevler ve ABD dışındaki ülkelerin misyonlar sebebiyle artması beklenen uzay trafiğini kontrol almak için böyle bir projenin geliştiriliyor olabileceği de anlaşılıyor.

Uzayın barışçıl kullanımları ve sürdürülebilirliği ile ilgili çalışmalar yürüten vakıf Secure World Foundation’un programa planlama direktörü Brian Weeden da yaptığı açıklamalarda bu görev ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Weeden bu görevi, uzayın derinliklerinde neler olduğunu öğrenmek ve ABD faaliyetlerine yönelik olası tehditlerin belirlenmesi için atılan ilk adım olarak nitelendirdi.

Son olarak Ay’ın etrafında askeri faaliyet oluşturmayı amaçlayan bu projenin ABD’deki farklı şubeler tarafından destek alacağı belirtiliyor. Açıklamalara göre CHPS uydusunun geliştirilmesi Hava Kuvvetleri ve birçok diğer kuruluş tarafından gerçekleştirilecek. Bu uydudan nasıl yararlanılacağını da ABD Uzay Kuvvetleri belirleyecek. Görevin ne zaman başlatılacağı ile ilgili ise henüz bir detay bulunmuyor; ancak 2025 yılında olabileceği tahmin ediliyor.