Bankalar Mesai Saati Dışında Yapılan Para Transferlerinden Neden Ekstra Ücret Alır?

Bankaların mesai saatleri dışında yapılan FAST ve EFT işlemlerinden neden daha yüksek işlem ücreti kestiğini merak ettiniz mi? Merkez Bankası kurallarını, bankaların fiyat politikalarının perde arkasını ve bu can sıkıcı ücreti ödemeden para göndermenin yollarını tüm detaylarıyla anlattık.

Bankalar Mesai Saati Dışında Yapılan Para Transferlerinden Neden Ekstra Ücret Alır?
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dijital bankacılığın hayatımızın merkezine yerleşmesiyle birlikte artık "EFT saati geçti" derdi büyük ölçüde tarih oldu. FAST sistemi sayesinde 7/24 para gönderebiliyoruz ancak bu kolaylığın bazen can sıkıcı bir bedeli olabiliyor: Mesai dışı işlem ücretleri. Özellikle akşam saatlerinde veya hafta sonlarında para gönderirken, bankaların standart tarifenin üzerinde bir kesinti yaptığına şahit olmuşsunuzdur.

Peki aynı dijital altyapıyı kullanan bir işlem için neden saatin kaç olduğu bu kadar önemli? Bankalar bu ücretleri keyfi olarak mı belirliyor yoksa arkada bilmediğimiz bir teknik zorunluluk mu var? Bu içeriğimizde bankaların ücretlendirme politikalarının nedenlerini ve bu ücretlerden nasıl kaçınabileceğinizi inceleyeceğiz.

Mesai saatleri dışında işlem maliyetleri neden artıyor?

Başlıksız-1

Bankaların mesai dışı işlemlerde ekstra ücret talep etmesinin temelinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen yönetmelikler ve operasyonel maliyetler yatıyor. Bankalar, resmî çalışma saatleri dışında gerçekleştirdikleri para transferleri için Merkez Bankası'nın sunduğu altyapıyı kullanmaya devam ederler ancak bu saatlerde likidite yönetimi ve sistem güvenliğini sağlamak bankalar için ekstra bir operasyonel yük anlamına gelir. TCMB, bankaların belirleyebileceği azami işlem ücretlerini düzenlese de "mesai dışı" tarife uygulama hakkını bankalara tanımaktadır.

Bir diğer önemli faktör ise arz-talep dengesi ve caydırıcılık politikasıdır. Bankalar, sistemin en yoğun olduğu mesai saatleri dışında yapılan anlık transferlerin (FAST) belirli bir limit dahilinde kalmasını ve sistemin aşırı yüklenmemesini sağlamak amacıyla fiyatlandırmayı bir araç olarak kullanabilirler. Yani teknik olarak bir tuşa basıyor olsanız da o işlemin 7/24 sorunsuz gerçekleşmesi için arka planda çalışan sistemlerin gece/hafta sonu maliyetleri size yansıtılabilmektedir.

Bu ücretleri ödemek zorunda değilsiniz: Ücretsiz alternatifler

Başlıksız-1

Her banka mesai dışı işlem ücreti politikasını katı bir şekilde uygulamaz. Günümüzde rekabetin artmasıyla özellikle "şubesiz bankacılık" olarak bilinen dijital bankalar ve yeni nesil finans uygulamaları, müşterilerine 7/24 ücretsiz FAST ve EFT imkanı sunmaktadır. Enpara, veya bankaların "Senin Bankan" ile "CEPTETEB" gibi dijital uzantıları, genellikle bu işlem ücretlerini talep etmeyerek kullanıcı dostu bir yaklaşım sergilerler.

Eğer sık sık mesai saatleri dışında para transferi yapıyorsanız, maaş müşterisi olduğunuz bankanın avantajlarını kontrol etmenizde veya tamamen masrafsız işlem sunan dijital bankalardan birinde hesap açmanızda fayda var. Küçük gibi görünen bu işlem ücretleri, ay sonunda toplandığında ciddi bir meblağa ulaşabilir. Bankanızın "Ürün ve Hizmet Ücretleri" sayfasını inceleyerek, size özel tanımlanan muafiyetleri de mutlaka kontrol edin.

Peki siz bu işlem ücretlerini ödemeye devam ediyor musunuz yoksa ücretsiz alternatiflere mi geçtiniz? Kullandığınız bankanın politikasını yorumlarda bizimle paylaşın.

