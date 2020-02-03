Mount & Blade II: Bannerlord'da Battle Royale Modu Olacak

İstanbul'da düzenlenen GIST'e katıldık, neredeyse 9 yıldır geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord'un ekibiyle yani TaleWorlds ile bir araya geldik. Yakında çıkış tarihinin kesinleşmesi beklenen Bannerlord'da bir Battle Royale modu bulunacağı neredeyse kesin gibi... Sadece modu TaleWorlds yerine başkaları da geliştirebilir. Peki nasıl?

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da gerçekleştirilen GIST etkinliğine katıldık, oyun yapımcılarıyla bir araya geldik. Etkinlikte özellikle bir isim vardı ki haklı olarak büyün ilgiyi üzerine topladı. Yaklaşık 9 yıllık bir geliştirme sürecinin sonuna gelen Mount & Blade II: Bannerlord, artık neredeyse hazır. Biz de merak edilenleri oyunun yapımcısı olan TaleWorlds ekibine sorduk.

Günümüzün en popüler oyun türlerinden olan Battle Royale hakkında konuşma fırsatı yakaladığımız TaleWorlds ekibi, Bannerlord'un bu trende uyum sağlayacağını açıkladı. PUBG ve Fortnite ile popülerleşen Battle Royale modu, şu anda Call of Duty ve Battlefield gibi en sevilen FPS oyunlarının yanı sıra, MORDHAU gibi kılıç kalkan dövüşüne odaklanan oyunlarda bile yer alıyor.

TaleWorlds ekibinden Bannerlord'u dört gözle bekleyenleri ilgilendiren Battle Royale açıklaması:

“Battle Royale, kendi aramızda çok konuştuğumuz bir konu. Günümüz kültüründen bir şeyler eklemeli miyiz diye düşündük. Kopyala yapıştır mantığını benimsemek istemiyoruz ancak bir yandan da çok oyunculu taraftaki ışığı görüyoruz. Gerçekten eğlenceli bir hâlde şu an. Kaldı ki bunu biz yapmasak da topluluktan biri kesinlikle modunu çıkaracaktır. Şu an beta sürecinde bile modlama çalışmaları başladı. Yani bunu en nihayetinde biz yapmasak bile bir başkası yapacak gibi görünüyor.”

Taleworlds ekibi, GIST 2020’de katıldıkları bir konferansta Bannerlord’un Warband’e oranla çok daha kolay modlanabilir bir oyun olduğunu söyledi. Ekip, Steam’de yayınlanan geliştirici günlüklerinden bir tanesinde oyunun modlanabilirliğini arttırabilmek için ekledikleri her özelliğe iki katı mesai harcadıklarını belirtmişti. Bu konudan bahsettiğimiz ve Bannerlord hakkında tüm bilinenlere ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bannerlord’da bir Battle Royale modu olması çok oyunculu tarafın potansiyelini ciddi oranda arttırabilir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Bannerlord, Battle Royale türevi bir moda sahip olmalı mı? Klasik Mount & Blade oynanışını Battle Royale ile görme ihtimali sizi heyecanlandırıyor mu?