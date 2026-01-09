Kıyıda Köşede Yatan Telefonlar Değere Binecek: Eski Telefonlardan Altın Toplamanın Yolu Bulundu!

Apar topar kıyıda köşedeki eski telefonunuza koşmanıza gerek yok ama Çinli bilim insanlarının keşfettiği yeni bir yöntem, eski telefonlardan altın çıkarmaya olanak tanıyor.

Çinli bilim insanları, elektronik atıklardan altın çıkarmada ilginç bir yönteme imza attı. Guangzhou Enerji Dönüşümü Enstitüsü ve Güney Çin Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacılar, eski cep telefonları ve devre kartlarından oda sıcaklığında, yalnızca 20 dakikada ve düşük maliyetle altın çıkarmayı başardı. Üstelik yöntem %98’in üzerinde verim sağlıyor.

Yeni teknik, siyanür gibi zehirli kimyasallar yerine potasyum peroksimonosülfat (PMS) ve potasyum klorürden oluşan basit bir sulu çözelti kullanıyor. En çarpıcı nokta ise altının ve paladyumun sürecin kendisinde katalizör görevi görmesi. Bu sayede çevreye zarar veren aşındırıcı maddelere gerek kalmadan metaller çözeltiye geçiyor ve kolayca geri kazanılıyor.

Çıkarılan altına kıyasla maliyet de düşük

Araştırmaya göre yalnızca 10 kilogram hurda devre kartından yaklaşık 1,4 gram altın elde edilebiliyor. Toplam maliyet ise yaklaşık 72 dolar, bu da ons başına 1.455 dolar gibi bir rakama denk geliyor. Üstelik yöntem, geleneksel tekniklere kıyasla %62,5 daha az enerji tüketiyor ve kimyasal maliyetlerini %93’ten fazla düşürüyor.

Elbette bu teknik, bizler gibi normal bir vatandaşın kolayca gerçekleştirebileceği bir teknik değil. O yüzden apar topar eski telefonlarınıza sarılmanıza gerek yok ama elektronik atıkların hızla arttığı dünyada (2030’da 82 milyon tona ulaşması bekleniyor), bu buluş yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda çevre dostu bir devrim. Bilim insanlarına göre yöntem yaygınlaşır ve günlük kullanıcıların bile gerçekleştirebileceği bir sürece dönüşürse hem e-atık geri dönüşümü hızlanacak hem de madenciliğe olan bağımlılık ciddi biçimde azalacak.