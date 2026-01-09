Kia, Kendine Hayran Bırakan Şehir SUV'u EV2'yi Tanıttı: İşte Özellikleri!

Kia, bir süredir gündemde olan elektrikli B-SUV modeli EV2'yi resmen tanıttı. Kompakt boyutlarına rağmen oldukça güzel görünen otomobil, önümüzdeki aylarda satışa sunulacak. Peki Kia EV2 neler sunuyor ve fiyatı ne olacak?

Güney Koreli otomobil devi Kia, bugün başlayan Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında dikkat çeken bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, en yeni elektrikli otomobili EV2'yi tanıttı. Bugüne kadarki en küçük elektrikli Kia olarak kayıtlara geçen EV2, büyük olasılıkla markanın en ucuz elektrikli otomobili olacak.

Kia EV2, markanın yeni nesil tasarım dilini benimseyen bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; ön ve arka kısımda LED destekli aydınlatmalar, doğrudan göze çarpıyor. B-SUV segmentindeki otomobil, EV3 kadar olmasa da sert hatlarıyla tüketicilerin beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Karşınızda Kia EV2

Otomobilin iç mekânı da oldukça modern diyebiliriz. Kia'nın açıklamasına göre EV2, 12.3 inç boyutlu bir dijital gösterge ekranı ile aynı boyutta bilgi-eğlence ekranı barındıracak. Bunlara ek olarak 5 inç boyutlu klima ekranıyla karşılaşacağız. 2.565 mm dingil açıklığına sahip olan EV2, segmentine göre gayet ferah bir iç mekân sunacak. Ambiyans aydınlatma gibi özelliklerin bulunduğu otomobilin arka koltukları kapatıldığı zaman 403 litre bagaj hacmi sunacağını belirtelim.

Kia, kompakt SUV modelinin motor gücüne ilişkin bir açıklama yapmadı. Ancak bu otomobilde 42,2 kWh ve 61,0 kWh kapasiteli iki batarya seçeneği sunulacak. 61 kWh kapasiteli bataryalı versiyon, WLTP standartlarında 448 kilometreye kadar menzil sunacak. Hızlı şarj desteği ile Kia EV2, 30 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e kadar şarj olacak.

Kia tarafından yapılan açıklamaya göre EV2, 2026'nın ilk çeyreğinde seri üretime geçecek. Buna paralel olarak da aracın fiyatı ve bulunabilirlik durumu açıklanacak. Bakalım EV3 ile çok büyük ses getiren Kia, daha küçük EV2 ile istediği başarıyı yakalayabilecek mi...