Bombalara Bile Dayanıklı 1000 Beygir Motorlu Zırhlı SUV: Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Rezvani, 2026 model SUV modeli "Tank"ı tanıttı. Sahip olduğu özelliklerle adının hakkını veren otomobil, meskûn mahal çatışmalarından sağ çıkmanızı sağlayacak türden. Tabii böyle bir otomobilin fiyatı hiç ucuz değil.

ABD merkezli otomobil üreticisi Rezvani, düzenlediği bir etkinlikte 2026 model otomobilini tanıttı. "Tank" olarak isimlendirilen otomobil, fütüristik tasarımlı SUV gövde yapısı ve yüksek performansı ile otomobil tutkunlarının aklını çelecek gibi görünüyor.

Rezvani Tank, dışarıdan bakıldığı zaman modern bir askeri araç gibi görünüyor. 40 inç boyuta ulaşabilen lastikler, LED destekli aydınlatmalar, tepe lambası ve isteğe bağlı olarak sunulan zırh opsiyonu ile dikkat çekiyor. Zırh opsiyonunu satın alan bir tüketici, meskûn mahal çatışmalarında kurşun geçirmez cam, patlayıcı koruması, gece görüş kamerası ve duman engelleme gibi özelliklere sahip olacak.

Karşınızda 2026 Rezvani Tank!

Otomobilin iç tasarımına baktığımızda oldukça sade bir kabinle karşılaşıyoruz. Analog veya dijital gösterge ekranının tercih edilebileceği otomobil, bilgi eğlence ekranı için de boyut opsiyonu sunuyor. Genel olarak üzerine inşa edildiği Jeep Wrangler'in iç mekânını andıran kabin, tavan aydınlatması gibi birkaç değişikliğe ev sahipliği yapıyor.

Gelelim kaput altına. 2026 Rezvani Tank, başlangıç versiyonda 2 farklı motor seçeneği sunuyor. Bu motor seçeneklerinden biri 270 beygir gücündeki turboşarjlı hibrit motor. İkinci seçenek ise 285 beygir gücündeki V6 olarak karşımıza çıkıyor.

Ancak Rezvani Tank'ın motor seçenekleri bundan ibaret değil. Dileyen tüketiciler, süperşarjlı 6.2 litrelik V8 motor seçeneğini de tercih edebilecekler. Opsiyonel olarak sunulan bu motor seçeneği 1.000 beygir güç üretiyor ve otomobilin fiyatını doğrudan 85.000 dolar artırıyor.

2026 model Rezvani Tank almak isteyen bir tüketicinin, otomobilin kendisi için 175.000 dolar ödeme yapması gerekecek. Ancak ağırlığı yüzde 50 azaltan hafif kompozit zırh kullanan B6 versiyonu satın almak isteyen tüketici, ekstra 145.000 dolar ödeyecek. Gaz maskesi ve patlamayan lastik gibi özellikler içeren Güvenlik Paketi'nin fiyatı ise 42.000 dolar olarak açıklanmış durumda...