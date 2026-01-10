Bugün Çıksa Kapış Kapış Gidecek Eski Telefonlar

Bazı telefonlar, ikonik tasarım ve özellikleriyle yıllar geçse bile hâlâ birçok insanın aklının bir köşesinde yer almaya devam ediyor. Sizin için bugün çıksa yine çok satacak ikonik eski telefonları derledik.

Günümüzde akıllı telefon dünyası, birbirine benzeyen devasa ekranlı telefonlardan ibaret. Öyle ki ister iPhone modeli olsun ister Android olsun çoğu telefon birbirini andıran tasarımlalar geliyor. Eskiden ise durum daha farklıydı. Öyle ki cihazların ikonikleşen kendine has tasarımlarla geldiğini görüyorduk.

Biz de bu içeriğimizde sizi geçmişte bir yolculuğa çıkarıp eski telefonlara bakacağız. Bu telefonlar, bugün bile çıksa gerçekten deli gibi satma potansiyeline sahipler. Her biri birçok insanın hayatında önemli yer edinmeyi başarmış modeller.

Nokia 3310

Tabii ki eski ve efsane telefon diyorsak Nokia’nın bu modelini koymamak yanlış olur. Dayanıklı olmasıyla bilinen bu model, efsane tuş takımı hissiyatı ve haftalarca süren batarya ömrüyle günümüzde bile çok ilgi görmeyi başarabilirdi. Sırf nostalji olsun diye bile alanların sayısı çok fazla olurdu.

Motorola Razr V3

Katlanabilir telefonların moda olduğu şu dönemde kapaklı ikonik Motorla Razr V3 hatırlamamak doğru olmaz. Efsane kapaklı tasarımı, incecik metal gövdesi, karizmatik genel görünümüyle herkesin aklında yer edinmeyi başarmış bir modeldi. Bugün bile çoğu kullanıcının alacağı kadar iyi bir telefondu. Hele modern özelliklerle donatılmış bir hâli gelse kesin kapış kapış giderdi.

Sony Ericsson W800i

Sony Ericsson modellerinin zirvelerde olduğu yıllarda çıkan bu Walkman telefon, bir nesle telefondan müzik dinlemeyi sevdiren bir model olmuştu. Bugün yüksek çözünürlüklü ses özellikleriyle geri dönse yine çok satardı. Özel müzik tuşları ve o dönem için devrimsel olan kamera kapağı, ergonomik açıdan onu çok öne çıkarıyordu.

BlackBerry Bold 9900

BlackBerry'nin piyasadan yok olmadan önce çıkardığı Bold 9900 modeli, muazzam QWERTY klavye hissiyatı ve deri görünümlü arka kapağıyla döneminde bir prestij göstergesiydi. Böyle şık görünen ve kullanışlı özelliklerle donatılan bir model bugün de ilgi görmeyi başarabilirdi.

Nokia N95: İlk Gerçek "Akıllı" Deneyim

Zamanının çok ötesinde olan Nokia N95; çift sürgülü yapısı, özel medya tuşları ve Carl Zeiss lensiyle gerçek bir multimedya canavarıydı. Bugünün sensör teknolojisiyle donatılmış ve dev bir ekranla modernize edilmiş bir N95 oyunlardan içerik üretmeye kadar her konuda öne çıkan bir model olabilirdi.

iPhone 4s

En ikonik iPhone modellerinden biri şüphesiz iPhone 4s'tir. iPhone 6s, iPhone X gibi modeller olduğu için tarihin en iyi iPhone'u diyemeyiz ancak 4s, Apple'ın şimdiye kadarki en dengeli ve şık modellerinden biriydi. Cam ve çelik kombinasyonunun elde yarattığı o premium his, bugünün devasa telefonlarının yanında bile sırıtmazdı.