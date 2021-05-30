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  • Barcelona-Anadolu Efes EuroLeague Finali Nasıl İzlenir?

O Kupayı İstiyoruz: Ücretsiz Yayınlanacak Barcelona-Anadolu Efes EuroLeague Finali Nasıl İzlenir?

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EuroLeague finalinde Barcelona ile Anadolu Efes maçı bu akşam saat 21.30'da oynanacak. Barcelona Lassa BK - Anadolu Efes arasında oynanacak maçın yayını şifreli olan beIN Sports 3'ten şifresiz yayın yapan beIN Sports Haber'e alındı.

Ülkemizdeki en popüler sporlardan biri, takımlar düzeyinde pek çok Avrupa kupası kazandığımız basketbol. Avrupa basketbolunun takımlar düzeyindeki en büyük kupası olan Euroleague kupasının ülkemize 2. kez gelmesi içinse artık son bir maç kaldı.

Kupadaki temsilcilerimizden Anadolu Efes, bu akşam 21.30'da oynanacak olan mücadelede Barcelona Lassa BK ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayını ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun araya girmesiyle şifresiz yayın yapan beIN Sports Haber'e alındı.

Bakan araya girdi, yayın şifresiz oldu

Maç yayınının şifresiz olan beIN Sports Haber kanalına alındığını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Twitter'dan duyurdu. Bakan, yaptığı paylaşımda "Basketbolseverlerin yoğun talebi sonrası yayıncı kuruluş ile gerekli görüşmeleri gerçekleştirdik.

"#EuroLeague şampiyonluğu için parkeye çıkacak temsilcimiz Anadolu Efes’in final maçı #beINSPORTSHABER’de şifresiz olarak yayınlanacaktır.

Başarılar 

@AnadoluEfesSK" dedi. 

Anadolu Efes, 1996 yılında Koraç Kupası'nda zafere uzanarak Türkiye'ye basketboldaki ilk Avrupa kupasını getirmişti. İki takım 2000 yılından bu yana 23 defa karşı karşıya gelirken bu maçlardan 12'sini Barcelona, 11'ini ise Anadolu Efes kazandı. Bu yıl iki takım arasında oynanan iki maçı da kazanan temsilcimiz olmuştu.
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beIN Sports Haber nasıl izlenir?

anadolu efes

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  • FEC: 3/3

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  • Uydu: Eutelsat 7C
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  • Polarizasyon: Horizontol (Yatay)
  • Symbol Oranı: 30000
  • FEC: 5/6
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Ayrıca beIn Sports Haber yayınını YouTube üzerinden de izlemek mümkün. Bunun için tek yapmanız gereken burada yer alan bağlantıya tıklamak. Bizler de Webtekno ailesi olarak bu akşam sahaya çıkacak olan temsilcimiz Anadolu Efes'e bol şans diliyoruz. Maça kadar basketbol coşkusunu yaşamak için aşağıda yer alan bağlantılardan Basketbol Arena oyununu da indirebilirsiniz.
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