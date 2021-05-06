Sony’nin daha önce de iş birliği yaptığı ünlü NBA oyuncusu Paul George, Nike ile ortak ortak olarak PlayStation 5 temalı basketbol ayakkabısı üretti. Tasarımıyla dikkat çeken ayakkabılar yakında satışa çıkacak.

Nike ve Paul George’un daha önce de PlayStation için tasarladığı basketbol ayakkabılarına bir yenisi eklendi. PlayStation 5 teması ve renklerini içeren yeni Nike PG 5’ler piyasaya sürülüyor. PlayStation klasik için de benzer bir konsepti geçtiğimiz yıllarda görmüştük. Bu sefer ayakkabı daha estetik ve çekici hazırlanmış.

Bildiğiniz üzere PlayStation 5 renkleri oldukça özenli seçilmişti. Dijital çağı yansıtan mavi ve beyazın uyumu, Sony PlayStation’ı oldukça farklı bir havaya sokmuştu. Nike ve Paul George’un hazırladığı tasarımda da gerçekten dijital çizgileri ve PlayStation 5 estetiğini fark edebiliyoruz. Aynı zamanda ayakkabının birçok noktasında da PlayStation’ın ikonik sembolleri görülebiliyor.

NBA 2K21’de ayakkabılar giyilebilecek

Sony bu sefer bir değişiklik yaparak ayakkabıların oyun içinde giyilebilmesini sağlıyor. Nike PG 5’ler artık oyun içinde kullanılabilir olacak. İşin kötü tarafıysa PlayStation 5 satışları, yaşanan stok sorunları nedeniyle şu anda dünya çapında neredeyse durmuş halde. Japon teknoloji devi, bu tarz iş birliklerine önem verse de global çip problemi yüzünden yaşanan tedarik sorunları, oyuncuların canını sıkmaya devam ediyor.

Tweeti görüntüleyemiyorsanız buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Şimdiye kadar dünya çapında 7,8 milyon PlayStation 5 satılabilmiş durumda. Sony CFO’u Hiroki Totoki’ye göre kısa vadede daha fazla PlayStation 5 üretimi mümkün değil. Sony her ne kadar böyle muazzam ayakkabılar üretmiş olsa da bir süre daha NBA 2K21’i PlayStation 4’ten oynamaya devam edeceğiz gibi.