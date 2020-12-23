Anadolu Efes Taraftarları, Tribünü Microsoft Teams'ten Doldu

Türk Basketbolu için en önemli takımlardan biri olan Anadolu Efes, Microsft Teams'in Together özelliğini kullanarak taraftarlarının sanal olarak tribünlerdeki yerlerini almalarını sağladı.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle spor karşılaşmaları çok uzun süredir seyircisiz olarak gerçekleştiriliyor. Takımlar da seyirci desteklerini sahaya yansıtmak ve taraftarlarıyla aralarındaki bağın zayıflamamasını sağlamak için çeşitli yöntemler deniyor.

Anadolu Efes de Microsoft Türkiye ile birlikte "Anadolu Efes Spor Kulübü Dijital Tribünü" uygulamasını başlattı. Bu uygulama kapsamında taraftarlar, Microsoft Teams'in Together özelliğini kullanarak sanal olarak da olsa tribünlerdeki yerlerini aldı.

Avrupa'da ilk

Bu uygulama, Avrupa'da bir ilk olarak kayıtlara geçti. Anadolu Efes Spor Kulübü'nün mobil uygulamasından ve Instagram'dan kampanyalara katılan basketbol seyircileri, evlerinde maçı izlerken aynı anda tribünde de yerlerini almış oldu.

Anadolu Efes Dijital Tribünü ilk olarak 17 Kasım 2020'de oynanan Anadolu Efes - Bayern Münih maçında karşımıza çıktı. Evlerinden maçı izleyen seyircilerin görüntüleri, saha kenarına yerleştirilen dev ekranlardan yansıtıldı.

Uygulama ile ilgili konuşan Microsoft Türkiye Pazarlama Grup Direktörü Ozan Öncel, pandeminin spor sektörünü büyük ölçüde olumsuz etkilediğini söyleyerek, “Basketbol da seyircilerin varlığıyla, tezahüratlarıyla, alkışı ve heyecanıyla anlam kazanan bir spor. Taraftarsız karşılaşmalar hem seyircilerin hem de sporcuların motivasyonunu düşürüyor. Anadolu Efes, daha önce NBA karşılaşmalarında da hayata geçirilen dijital tribün uygulamasını denemek istediğini söylediğinde ‘neden olmasın?’ dedik." ifadelerini kullandı.

Together özelliği ilk kez salonlarda

Öncel sözlerine, "Microsoft Teams’in Together modunu yapay zekayla çalışan ve çok sayıda insanı aynı fonun önünde yan yana / alt alta gösteren bir segmentasyon programı gibi düşünebilirsiniz. Bir yandan evlerinde keyifle maçı izleyen taraftarlar, diğer yandan maçın fiziki olarak oynandığı sahadaki dijital tribünlere yerleştirilen dev ekranlarda kendilerini ve diğer seyircileri görebiliyorlar." şeklinde devam etti.

Öncel sözlerini, Teams sayesinde sporu teknolojiyle buluşturarak pandemi döneminde basketbol tutkunlarına takım ruhunu yeniden yaşatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek noktaladı. Bu uygulama hakkında siz ne düşünüyorsunuz?