Jüpiter'in 10 Katı Büyüklüğünde Genç Bir Gezegen Keşfedildi

Gökbilimciler, Dünya'mıza göreli olarak yakın ve yeni oluşmuş dev bir gezegen keşfettiler. Bu gezegen, Jüpiter'in 10 katı büyüklüğünde. Dev gök cisminin sadece 5 milyon yıl yaşında olduğu ve bizden 330 yılı uzakta olduğu belirtiliyor.

Jüpiter, bizim Güneş Sistemi'mizdeki en büyük gezegen olarak biliniyor. Bu gezegen, aynı zamanda Dünya ile arasındaki farkla birlikte Dünya'mızı mutlak olarak gölgede bırakıyor. Yine de, nesnelerin büyük düzeni düşünüldüğünde Jüpiter'in o kadar da etkileyici olduğu söylenemez. Jüpiter elbette büyük bir gezegen olmasıyla biliniyor ancak galaktik ormanın bizim yakamızdaki diğer gaz devleri düşünülürse aslında gezegenin küçük sayılabileceği de bir gerçek.

Gaia uzay aracının gökyüzü taramalarından elde edilen verileri kullanan araştırmacılar, Dünya'dan pek de uzak olmayan bir yerde Jüpiter'i utandıracak büyüklükte bir gaz devi keşfetti. Üstelik bu büyüklük, Jüpiter'in birazcık fazlası da değil, tam 10 katı. Bu dev gök cismi, Dünya'ya yalnızca 330 ışık yılı civarı uzaklıkta.

'Yalnızca' 5 milyon yaşında

Yeni keşfedilen ve 2MASS 1155–7919 b adı verilen gezegen, gezegensel planda süşünsüğümüz zaman daha yeni doğmuş sayılır. Yıldızının etrafında çok büyük bir yörüngede dönen 2MASS 1155–7919 b'nin 5 milyon yaşında olduğu tahmin ediliyor. Kıyaslama olarak, Güneş'in 4,6 milyar yıldan daha uzun bir süre önce doğduğunu hatırlatalım.

Yeni keşif, gökbilimcilere bir gaz devinin ilk oluşum yıllarını gözlemleme şansı vermek gibi ender rastlanan bir fırsat sunuyor. Bu yeni doğmuş dev gezegenin, genç yıldızının etrafındaki dönüşleri ve hayata başlayışı gözlemlenebilecek. Şu anda bile Jüpiter'den 10 kat büyük olan gezegenin hâlâ büyüdüğü ve nihayetinde daha büyük olacağı belirtiliyor.

Araştırma ekibinin lideri Annie Dickson-Vandervelde de yaptığı açıklamada 2MASS 1155–7919 b'nin Jüpiter'in 10 katı olduğunu ve belki de oluşumu devam eden bir bebek gök cismine baktıklarını söyledi. Bilim insanı, Kepler misyonuyla daha önce keşfedilen gezegenlerin neredeyse tamamının 'yaşlı' gezegenler olduğuna da dikkat çekti.

Yine gökbilimciye göre, 2MASS 1155–7919 b yıldızından bu kadar uzakta keşfedilen dördüncü ya da beşinci dev gezegen ve teorisyenler bu gezegenlerin nasıl oluştuğunu ya da neden yıldızlarından o kadar uzakta olduğunu açıklamakta zorlanıyorlar.