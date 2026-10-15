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Alışverişte Taksit Sayısına Yeni Düzenleme: Sabit Sınırlar Kaldırıldı!

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Resmî Gazete'de yayımlanan kararla alışverişte sabit taksit sınırları kaldırılırken süreleri belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığı'na devredildi.

Alışverişte Taksit Sayısına Yeni Düzenleme: Sabit Sınırlar Kaldırıldı!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Resmî Gazete’de yayımlanan yeni kararla birlikte perakende ticaret ve hizmet alımlarında geçerli olan sabit taksit sınırlamalarında önemli bir mevzuat değişikliğine gidildi.

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Konut satışı haricindeki mal ve hizmet alımlarında uzun süredir uygulanan genel ve sektörel taksit tavanları kaldırılarak, süreçteki doğrudan belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığı’na devredildi.

İçerikten Görseller

Alışverişte Taksit Sayısına Yeni Düzenleme: Sabit Sınırlar Kaldırıldı!
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Özel taksit süreleri kaldırıldı

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Yapılan düzenleme kapsamında; havayolu, seyahat, konaklama, mobilya, elektronik eşya ve beyaz eşya gibi birçok temel kategoride uygulanan özel taksit süreleri yürürlükten kaldırıldı. Eski yönetmelikteki katı ve değişmez maddeler yerine, piyasa koşullarına göre hızlı karar alınabilmesini sağlayacak dinamik bir yapıya geçildi.

Tabii mevzuattaki sabit sınırların kaldırılması, tüm harcamalarda taksitlerin kendiliğinden uzayacağı ya da sınırsız taksit döneminin başladığı şeklinde yorumlanmamalı. Ticaret Bakanlığı; ekonomik dengeleri, tüketici taleplerini ve sektörlerin gereksinimlerini gözeterek gerekli gördüğü alanlarda yeni taksit süreleri tanımlayabilecek, ilave kısıtlama ya da esneklik getirebilecek.

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